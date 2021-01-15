شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تحقق فى وفاة أحد الأطباء بعد حصوله على جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق شركة فايزر الأمريكية ومسئولو الصحة الفيدراليون، في وفاة أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد 16 يومًا من تلقي الشخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا التابع للشركة، وفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وقال بيان لشركة فايزر، إن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى وجود صلة بين تلقى اللقاح والوفاة، حيث أصيب الطبيب المقيم في فلوريدا باضطراب نادر يسمى قلة الصفيحات الحادة التي تقلل من قدرة الجسم على تجلط الدم ووقف النزيف الداخلي.



تحقيق فايزر

واستشهدت شركة فايزر بتجاربها السريرية والبيانات التي تم جمعها منذ أن تم ترخيص اللقاح في الولايات المتحدة في الإبلاغ عن استنتاجها الأولى، بأن الدليل لا يشير إلى وجود علاقة سببية مع اللقطة التي طورتها باستخدام BioNTech SE الألمانية، في غضون ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها على علم بالوفاة، و"ستقيم الوضع مع توفر مزيد من المعلومات" .

وقالت فايزر في بيانها: "حتى الآن، تم تطعيم ملايين الأشخاص ونحن نراقب عن كثب جميع الأحداث السلبية لدى الأفراد الذين يتلقون لقاحنا، فمن المهم ملاحظة أن الأحداث الضارة الخطيرة، بما في ذلك الوفيات التي لا علاقة لها باللقاح، من المحتمل للأسف أن تحدث بمعدل مماثل لما يحدث في عموم السكان."

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة نبأ وفاة جريجوري مايكل، طبيب التوليد وأمراض النساء البالغ من العمر 56 عامًا والذي يقع في ميامي بيتش ونقلت الصحيفة عن منشور على فيس بوك كتبته في 5 يناير زوجته هايدي نيكلمان، والذي قال إن مايكل مات بسبب نزيف في المخ.

تم ترخيص لقاح فايزر للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر، مع وجود عاملين في مجال الرعاية الصحية وأولئك الموجودين في مرافق الرعاية طويلة الأجل في الصف الأول للحصول على اللقاح، وحتى الآن، تم إعطاء 9.27 مليون حقنة من هذا اللقاح ولقاح ثانى مصرح به طورته شركة مودرنا.

كما يقوم مركز السيطرة على الأمراض، جنبًا إلى جنب مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى، بمراجعة بيانات مراقبة سلامة لقاح كورونا بانتظام وتبادل النتائج التي توصلوا إليها مع مجموعة من خبراء سلامة اللقاحات.