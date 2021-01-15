خسارة 4 كيلو في اسبوع مع بداية 2021 برجيم الاجاص 

بيروت - نادين محمد - ليس من الصعب تخسيس 4 كيلو اسبوعياً مع بداية العام الجديد. فمن الممكن حرق الدهون الزائدة التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة عن طريق اتباع حمية غذائية صحية مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك يمكن الحصول على النتيجة نفسها من خلال تطبيق حمية مؤقتة تقوم على تناول الاجاص كنوع رئيسي. وفي هذه الحالة من الممكن خسارة 4 كيلو في اسبوع واحد.



يمكن هذا الرجيم ان يساعد على خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد في حال تم اتباعه بالطريقة الصحيحة. وهو يوفر للجسم الكثير من المكونات الغذائية التي يحتاج إليها. كما انه يساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل خلال النهار ما يمنع الحاجة الى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ولهذا ينصح بتطبيقه لمدة سبعة ايام.

اليوم الاول

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الفطور. حبتان من الاجاص، كوب من الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم، كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء. كوب من عصير الاجاص الطازج الطبيعي. وبعد 15 دقيقة يمكن تناول طبق سلطة مع صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار من دون دهون.

العشاء. حبتان من الاجاص، كوب من الزبادي الخفيف من دون سكر.

اليوم الثاني

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الفطور. حبة اجاص، كوب من الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى، بيضة مسلوقة من دون ملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة او المشوية، طبق خضار مطهوة على البخار، كوب من عصير الاجاص الطازج الطبيعي.

العشاء. حبة اجاص كبيرة، كوب من الشاي الخالي من السكر، طبق سلطة خضراء.

اليوم الثالث

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الفطور. 3 حبات اجاص، كوب من خلاصة نباتية او من القهوة من دون سكر.

الغداء. طبق شوربة محضرة من دون مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من عصير الاجاص.

العشاء. حبتا اجاص، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الرابع

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الفطور. قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من القمح الكامل، حبة اجاص.

الغداء. 3 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، كوب من عصير الاجاص الطبيعي الطازج.

العشاء. حبتا اجاص متوسطتا الحجم، كوب من شوربة محضرة من دون اضافة مواد دسمة.

اليوم الخامس





الفطور. حبتا اجاص، كوب من الزبادي خفيف الدسم وغير المحلى.

الغداء. كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة اجاص كبيرة أو كوب من العصير الطبيعي.

العشاء. طبق تونة مع القليل من زيت الزيتون، حبة اجاص كبيرة، كوب من الشاي غير المحلى.

اليوم السادس

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الفطور. حبة اجاص، كوب من الزبادي الخفيف الطبيعي غير المحلى.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، 3 ملاعق طعام من الارز الكامل المطهو على البخار، كوب من عصير الاجاص الطبيعي.

العشاء. كوب من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر المضاف مع كوب من عصير الاجاص.



اليوم السابع

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة اجاص، كوب شاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق سلطة أو كوب من شوربة محضرة من دون دسم، كوب من عصير الاجاص.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم، حبتا اجاص متوسطتا الحجم.

ويمكن في نهاية هذا الاسبوع خسارة 4 كيلوغرامات لكن يجب ايضاً ممارسة التمارين الرياضية والحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.