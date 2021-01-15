تزايد حالات الاشتباه بسلالة كورونا البريطانية في النمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر طبية في النمسا تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لإذاعة النمسا الرسمية "أو آر اف"، الجمعة، إنه تم رصد حالات جديدة في 3 ولايات نمساوية تشمل النمسا العليا، وفورآرلبرج، والنمسا السفلى بالإضافة إلى الحالات المكتشفة بالفعل في ولايات تيرول، وبورجنلاند، وفيينا، مؤكدة اكتشاف الفيروس المتحور في مياه الصرف الصحي بالعاصمة "فيينا"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وكان وزير الصحة النمساوي، رودولف أنشوبر، قد أعلن في وقت سابق، رصد 70 حالة في ولايات تيرول، وبورجنلاند، وفيينا، يشتبه الأطباء بإصابتها بطفرة فيروس كورونا المتحور التي ظهرت في بريطانيا، وتجري الجهات المعنية المزيد من الفحوصات للوصول إلى نتائج نهائية.

وتوقع الوزير النمساوي مواجهة "أصعب مرحلة لوباء كورونا المستجد"، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة النمساوية، أنه تم تسجيل 42 حالة مشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، في دار لرعاية المسنين بفيينا.

ولم يستبعد الوزير أنشوبر أن تكون الطفرة البريطانية وراء زيادة أعداد الإصابات المقلقة في سلوفاكيا، وهو التطور الذي دفع حكومة النمسا إلى فرض رقابة على المعابر الحدودية المشتركة مع جارتها.

وأغلقت النمسا الخميس، 45 معبراً حدودياً صغيراً مع جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كلا البلدين المجاورين.