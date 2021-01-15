الفلبين تمنع دخول القادمين من 30 دولة بينها "لبنان والأردن وعمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الفلبين، الجمعة، الحظر المفروض على دخول القادمين إليها من أكثر من 30 دولة توجد فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك إن الحظر كان من المفترض أن ينتهي، الجمعة، لكنه سوف يظل ساريا الآن حتى نهاية الشهر الجاري "للحد من انتشار السلالة المتحورة في البلاد".

وقال في بيان: "الدول التي سوف يتم حظر دخول المسافرين منها هي: بريطانيا، الدنمارك، أيرلندا، اليابان، أستراليا، إسرائيل، هولندا، الصين، هونغ كونغ، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، السويد، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرتغال، الهند، فنلندا، النرويج، الأردن، البرازيل، النمسا، باكستان، جامايكا، لوكسمبورج، عمان".

وسوف يتم السماح للفلبينيين من هذه الدول بالعودة إلى بلادهم، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي صارم لمدة 14 يوما في منشأة حتى لو كانون يحملون شهادة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلل العكسي "أر تي -بي سي أر " للكشف عن الفيروس سلبية.

وجاء تمديد حظر الدخول بعد أن أكدت السلطات الصحية أنه تم العثور على وكيل عقارات فلبيني يبلغ من العمر 29 عاما مصابا بالسلالة الجديدة.