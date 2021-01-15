أول لقاح سعودي لكورونا يقترب من التجارب السريرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية، إن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وكشفت الجامعة في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، وأنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي.

وأضافت الجامعة أنه من المنتظر أن نبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.





إلى ذلك، أعلنت السعودية أنها ضمن قائمة الدول التي ترصد المزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي, أن الحالات المؤكدة للفيروس تواصل الانخفاض بنسبة 98%.