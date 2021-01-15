هل يمكن للحاصلين على لقاح كورونا التبرع بدمائهم؟

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القاهرة - سامية سيد - نقل الدم من الإجراءات الهامة للغاية في علاج بعض الحالات، وإنقاذ الأرواح، ولكن في ظل تفشى وباء فيروس كورونا هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب أخذها في الاعتبار عن نقل الدم لمنع التقاط العدوى وفقا لتقرير لموقع time now news.

هل يمكن للحاصلين على لقاح كورونا التبرع بالدم؟

وفقًا للصليب الأحمر ، الذي يتبع إرشادات أهلية التبرع بالدم الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء ، يمكن للأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا تأجيل التبرع بالدم ومع ذلك ، فإنه يعتمد على نوع اللقاح الذي يتلقاه الفرد ، ولكن أولئك الذين تلقوا لقاح mRNA لا يحتاجون إلى تأجيل تبرعهم، أما أولئك الذين يتلقون لقاحًا يحتوي على شكل ضعيف من الفيروس ، مثل لقاح استرازينيكا أوجونسون، فيجب أن ينتظروا أسبوعين على الأقل قبل التبرع.

إرشادات ونصائح للتبرع بالدم أثناء جائحة كورونا

وفقًا لمؤسسة الصليب الأحمر للدم ، لا توجد بيانات أو دليل على أن هذا الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق نقل الدم ، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات نقل في جميع أنحاء العالم لأي فيروس تنفسي بما في ذلك فيروس كورونا، ومع ذلك، يجب الالتزام ببعض الإرشادات عندما يتعلق الأمر بالتبرع بالدم أثناء الجائحة.

- يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد مؤخرًا ألا يتجنب التبرع بالدم فحسب، بل يجب عليه أيضًا البقاء في عزلة لتجنب انتشار الفيروس.

- لا تسمح بعض بنوك الدم الرائدة للأشخاص الذين سافروا دوليًا بالتبرع بالدم لمدة 28 يومًا على الأقل بعد سفرهم.

- يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا ألا يتبرع بالدم حتى 28 يومًا على الأقل بعد الشفاء.

- يجب على الجميع ، بما في ذلك المتطوعون في بنك الدم والمتبرعون بالدم ، ارتداء الأقنعة بدقة.

- يجب ممارسة التباعد الاجتماعي بين جميع الناس.

- يجب أن يكون تعقيم الأسرة وتعقيمها وجميع المعدات المستخدمة أثناء العملية إلزامية لتقليل انتشار فيروس كورونا.

- يجب على المتطوعين أيضًا ارتداء القفازات وتغييرها كثيرًا.

- يجب أن يكون جميع المتبرعين خاليين من الأعراض وأن يشعروا بصحة جيدة وقت التبرع.