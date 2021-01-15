شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تؤكد فاعلية الأقنعة القماش فى تخفيف خطر عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها CDC ، على فاعلية الأقنعة المصنوعة من القماش للحماية من العدوى خلال التواجد بالأماكن العامة، خاصة في ظل الطلب المرتفع على الأقنعة الجراحية الطبية وأجهزة التنفس، طبقا لما ورد في موقع Insider

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض، بحجز جميع الأقنعة الطبية ومستلزمات التنفس للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، مؤكدة على فاعلية الأقنعة القماشية في متاجر البقالة والمستشفيات والصيدليات أو التجمعات غير الضرورية مثل أحداث العطلات الصغيرة.

يأتي ذلك بعد تأكيد السلطات الصحية الأمريكية بضرورة ارتداء الأقنعة في العديد من المناطق الخدمية، خاصة بعد أن الزمت الشركات موظفيها بارتدائها كشرط اساسى لمزاولة عملهم.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض أصدرت قائمة بالإرشادات الموصى بها للأشخاص المهتمين بصناعة الأقنعة المصنوعة بالقماش في المنزل للاستخدام الشخصي أو للبيع عبر الإنترنت، خاصة في ظل انتشار العديد من اقنعة الوجه غير المطابقة للمواصفات التي توفر لك الحماية من العدوى.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض، أن ارتداء قناع وجه من القماش قد لايمنعك من الإصابة بفيروس كورونا أو أي فيروس آخر ، ولكنه قد يقلل من احتمالية انتشار الجراثيم، قائلة إن أغطية الوجه المصنوعة من القماش قد تمنع الشخص الذي يرتدي القناع من نشر قطرات الجهاز التنفسي عند التحدث أو العطس أو السعال، و بالتالى فإذا ارتدى الجميع غطاء من القماش عند الخروج في الأماكن العامة ، فسيتم تقليل الخطر من التعرض لـفيروس كورونا.

وكان أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، صرح أن ما بين 25٪ و 50٪ من المصابين بفيروس كورونا الجديد قد يكونون بدون أعراض تدل على اصابتهم بالمرض.