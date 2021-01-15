شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء كمامتين أفضل من واحدة للوقاية من عدوى فيروس كورونا؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكمامة أو قناع الوجه أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من أمراض الجهاز التنفسي التي يسهل انتقالها، وهناك دراسات عديدة تؤكد أن استخدام القناع لا يحمي فقط من انتشار العدوى من شخص مصاب، بل يحمي أيضًا الأشخاص الأصحاء من الإصابة به، وظهرت اتجاهات جديدة حول ارتداء كمامتين فوق بعضهما وأن هذا أفضل في الحماية من كورونا، فهل هذا الأمر صحيح أم لا.. نتعرف على الإجابة في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستمر الحالات في الارتفاع ، سرعان ما انتشر اتجاه "التقنيع المزدوج" أو ارتداء كمامتين معاً كطريقة لحماية أنفسهم.

من وجهة نظر طبية، فإن استخدام أكثر من قناع معاً يعمل على إنشاء حاجز أكثر صلابة لتسلل الجراثيم والفيروسات إليك، كما أنه سيؤدي عملًا أفضل في منع انتشار الفيروسات، إذا كنت حاملًا للعدوى، مما يوفر الكثير الحماية.

ومع ذلك، في حين أن الكثيرين يشعرون أن الحماية المزدوجة ستقلل من خطر انتقال العدوى من شخص مريض إلى شخص سليم، فإن بعض الخبراء ، على العكس من ذلك ، يشيرون إلى أن ارتداء قناع على الآخر يمكن أن يؤدي إلى "احتجاز '' قطرات الجهاز التنفسي بين طبقتان.

إن ارتداء أكثر من قناع يعني أيضًا أن مرتدي القناع يجب أن يجتهدوا بشكل مضاعف في تنظيف الأقنعة وتعقيمها.

هل كمامة واحدة بطبقات عديدة الخيار الأفضل؟

تشير الإرشادات الصحية الحالية إلى أن يختار الأشخاص قناعًا يحتوي على 2-3 طبقات على الأقل من القماش الذي يمكن أن يلائم وجهك ويغطي وجهك جيدًا

يمكن تحقيق الهدف ببساطة باستخدام قناع عالي الجودة - يحتوي على طبقات متعددة فيه.

وبالتالي ، نظرًا لأن كلاً من N95 والأقنعة الجراحية فعالة جدًا من تلقاء نفسها ، فإن التفكير في أن الجمع بين الاثنين سيضيف المزيد من الحماية لن ينجح بالضرورة.

ثانيًا، ما يحتاج المرء إلى معرفته هو أن ارتداء أقنعة إضافية يمكن أن يخنقك ويؤدي إلى مشاكل إضافية.

ما دمت تقوم بتأمين قناع عالي الجودة يتكون من طبقات متعددة ويناسبك جيدًا، فلا داعي لارتداء أقنعة إضافية ومع ذلك ، فإن اتخاذ الخطوة الاحترازية قد لا يخلو تمامًا من الفوائد.

الأشخاص الوحيدون الذين يجب أن يفكروا في استخدام 2 من الأقنعة إذا كنت في مكان شديد الخطورة مثل الأطقم الطبية أو إذا واجهت مشكلة في العثور على قناع عالي الجودة لا يناسبك جيدًا.

قد يؤدي اكتناز أو استخدام أقنعة أكثر مما تحتاجه بالفعل إلى تكديس سلعة ضرورية في أوقات الجائحة الخطيرة على هذا النحو.

إذا كنت تتجنب الخروج دون داع، مارس التباعد الاجتماعي وارتدِ قناعًا في كل مرة، فاستخدام قناع واحد فقط هو أكثر من كافٍ. فقط تذكر أن تجعلها صحيحة.

ما الذي يمكنك فعله لجعل قناعك فعالاً في الاستخدام؟

كما يشير العديد من الخبراء الآن، بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بمضاعفة الأقنعة ، فإن البديل الجيد للاختيار هو إضافة طبقة خارجية تشبه الشبكة إلى قطعة قماش أو قناع محلي الصنع ، مما سيساعد في إنشاء قناع "أكثر إحكامًا '' لإيقاف الفيروسات من المرور.