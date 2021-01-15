كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 92 مليوناً وأرقام صادمة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات ألمانيا ترتفع إلى مليونين

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 22368 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و958 إصابة.

وكشف إحصاء المعهد عن رصد 1113 وفاة جديدة، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 44994.





أرقام صادمة بإصابات ووفيات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 67758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و1131 وفاة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و324294، ويصل عدد الوفيات إلى 207095 حسبما تشير بيانات وزارة الصحة في البرازيل، ثالث أكثر دول العالم تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة والهند.





144 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي بالصين سجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الخميس، ارتفاعاً من 138 إصابة قبل ذلك بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 135 من الحالات الجديدة كانت إصابات محلية، ومن بينها 90 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين و43 إصابة في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجع إلى 66 حالة من 78 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة، وظل إجمالي الوفيات مستقراً عند 4635.





مصر تسجل 1022 إصابة و59 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة مقارنة مع 996 إصابة و58 وفاة الأربعاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 153741 حالة، من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و8421 حالة وفاة.



