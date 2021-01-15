القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمتع برحلات سياحية مميزة واختر واحدة من الأماكن السياحية الرخيصة التي يمكنك الذهاب إليها في عام 2021.

محبي السفر والسياحة يحرصون على القيام بالجولات السياحية حول العالم، ولكن في ظل الظروف الإقتصادية الغير منتظمة، فقد يبحثون عن بعض الأماكن السياحية الرخيصة، ولهذا حرصنا أن نقدم أفضل وجهات سياحية رخيصة حول العالم لعام 2021.



وجهات سياحية رخيصة في 2021:

ناميبيا:





دولة ناميبيا واحدة من أفضل الأماكن السياحية التي تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا،وتشتهر بالصحراء الشاسعة كما أنها تطل على المحيط الأطلسي، وتتميز بالحياة البرية الرائعة حيث يتواجد الكثير من الحيوانات ومنها الفهود والنمور، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة الكثبان الرملية الرائعة، وتعد من الأماكن السياحية الرخيصة التي يمكنك القيام برحلة سياحية بها وخاصة رحلات السفاري.

هاواي:





جزر الهاواي في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الوجهات السياحية الرخيصة مقارنة بغيرها وهي مطلة على المحيط الهاديء، ويمكنك القيام برحلة سياحية ممتعة بها حيث الغابات الإستوائية والشلالات الرائعة، كما يمكنك ركوب الأمواج ومشاهدة المرتفعات الخضراء والجبال.

نيبال:





نيبال الواقعة في جنوب وسط قارة آسيا وتقع في موقع متميز بين جبال الهيمالايا والغابات الإستوائية الكثيفة، وتضم العديد من الأماكن السياحية الرائعة التي يمكنك زيارتها، ومشاهدة سلسلة الجبال المرتفعة والعبور عبر الممرات الجبلية والاستمتاع برحلة مميزة ورخيصة.

البرازيل:





تقع البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية، وتطل على المحيط الأطلسي وتعد من الوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها خلال فصلي الشتاء والصيف حيث تتميز بدرجة حرارة معتدلة، وتتميز بالمدن الشاطئية الرائعة ويمكنك مشاهدة شلالات إيغواسو الضخمة والمذهلة، وتكاليف السفر منخفضة مقارنة بغيرها من الأماكن السياحية حول العالم.

تايلاند:





تايلاند واحدة من الوجهات السياحية الرخيصة حول العالم بغض النظر عن المنتجعات الراقية التي تقع بها، حيث يمكنك الذهاب إلى منطقة سيانغ ماي المنخفضة التكاليف والتي تقع في وسط حقول الأرز والتلال والمعابد البوذية والإستمتاع بسياحة مميزة ومختلفة.

بوخارست:





بوخارست عاصمة رومانيا يوجد بها أماكن سياحية رخيصة ومميزة مثل حديقة هيريستراو الواقعة على النهر، ويمكنك الإستمتاع بأكبر حديقة موجودة حول العالم وأيضا حديقة سيسميجيو، كما يوجد بها متاحف مثل متحف جريجور انتيبا وهو متحف للتاريخ الطبيعي الذي يضم الحيوانات البرية والبحرية المحنطة المنقرضة.