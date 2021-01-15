سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 15 يناير 2021.. صدمة العملة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار في السودان خلال تعاملات صباح الجمعة، لدى السوق السوداء، مدعوما بتوقعات بشأن إصدار عملة محلية جديدة الأيام المقبلة.

وسجل متوسط سعر الدولار في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 275 جنيها مقابل 268 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وكشف قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان عن مناقشة تغيير العملة مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة دون تحديد وقت معين لإجراء تلك العملية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك احتمال قوي بأن تصدر الحكومة عملة محلية جديدة، ورهنت ذلك بموافقة وزير المالية المنتظر تعيينه في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح عادل خلف الله أن مثل هذه القرارات يتم إنجازها بسرية ولايعلن عنها إلا لحظة تنفيذها.

وتابع” خطوة تغيير العملة ظلت مطروحة منذ فترة للوصول إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي”. وعدها احدى أدوات الوصول لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ومضى يقول ” إضافة إلى نتائجها الاقتصادية فعملية تغيير العملة قرار سيادي خاصة وان الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي ضخمة وتتجاوز 90 %”.

وأشار إلى أن الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تعمل فى اقتصاد الظل الأمر الذي يعكس سيطرته على الاقتصاد الكلي، وأن غالبها لازالت مكتنزة لدى عناصر النظام المعزول اوالشركات التابعة لهم.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في السودان خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 333 جنيها، مقابل 329 جنيها عند إغلاق تعاملات الخميس.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي نحو 66.84 جنيه للشراء، و67.17 جنيه للبيع، مقابل 67.81 جنيه للشراء و68.15 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في السودان إلى 374 جنيها لدى السوق السوداء، مقابل 367 جنيها عند إغلاق تعاملات الخميس، وسجل الإسترليني لدى البنوك 74.99 جنيه للشراء و75.36 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء السودانية نحو 73.50 جنيه مقابل 72 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس، وفي البنك المركزي سجل 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية إلى 76 جنيها مقابل 74 جنيها أمس الخميس، ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 694 جنيها.