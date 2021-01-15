سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 يناير 2021.. أسبوع من الاستقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، في البنوك وشركات الصرافة.

ويومي الجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف العملة الخضراء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وحسب موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، بينما استقر متوسط سعر الجنيه المصري، أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، في البنوك إلى 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في 17 بنكا منها، العقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي اليوناني فقط.

إشادة صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.29 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، مقابل 21.37 جنيه للشراء و21.50 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي إلى 4.165 جنيه للشراء، و 4.192 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.48 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع، مقابل 51.52 جنيه للشراء و 51.88 جنيه للبيع، أمس.

الاقتصاد ينجو من محنة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.