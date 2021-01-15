شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد العصبى ومرض السكر أهم أسباب اضطرابات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحيض من أكثر العمليات الطبيعية في جسم الأنثى، ويمكن أن تؤدي الدورة الشهرية المضطربة إلى فترات مختلفة مبكرة أو متأخرة، والتي يمكن أن تكون أيضًا علامات على الأمراض والظروف الكامنة وهناك العديد من الأسباب المختلفة للدورات المبكرة والمتأخرة والتعرف عليها يساعد فى تحديد سبب عدم انتظام دورتك الشهرية وفقا لما ذكره تقرير لموقع تايمز ناو نيوز، فقد تكون الدورة الشهرية المضطربة سببًا لبعض المخاوف الصحية الخطيرة عندما يتعلق الأمر بالحيض.

اسباب اضطرابات الدوره الشهريةفترة ما قبل انقطاع الطمث

فترة ما قبل انقطاع الطمث هي المرحلة في أواخر الأربعينيات من العمر عندما تتجهين نحو سن اليأس يمكن أن تؤدي الحالة إلى دورة غير منتظمة ، حيث ينتقل الجسم من حالة الإنجاب إلى حالة انقطاع الطمث. تتميز فترة ما قبل انقطاع الطمث بـ -

الفترات الضائعة، تدفق ثقيل أو أخف من المعتاد، التهيج.

التغييرات في الروتين

يمكن أن تتأثر الدورة الشهرية بشيء بسيط مثل التغييرات في الروتين إذا بدأت في النوم متأخرًا جدًا أو بدأت في السهر طوال الليل ، فمن المحتمل أن تتأثر الدورة الشهرية وبالمثل ، إذا بدأت نظامًا غذائيًا جديدًا ، أو تمارين روتينية ، فقد تلاحظ أن دورتك الشهرية تصل مبكرًا جدًا ، أو يتم تأجيلها قليلاً عن التاريخ المتوقع على الرغم من عدم وجود سبب محدد وجده الباحثون لذلك ، إلا أنهم يعتقدون أن هذا يحدث بسبب اضطراب ساعة الجسم والهرمونات التي يتم إطلاقها عندما تكون نائمًا أو تمارس الرياضة أو تتناول أطعمة معينة.

ضغط عصبى

الشيء الوحيد الذي أدركناه جميعًا خلال جائحة تفشى وباء فيروس كورونا هو تأثير الإجهاد على الدورة الشهرية، حيث تم التأكيد على صحة الناس وسلامتهم ، ووظائفهم ، وغيرها من مجالات حياتهم ، فقد كان لذلك أثر كبير على الدورة الشهرية للنساء يمكن أن يتداخل التوتر مع الهرمونات في الجسم ، مما يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية.

الأمراض والظروف الكامنة

تميل العديد من النساء إلى تجاهل الدورة الشهرية المتقطعة ومع ذلك ، فهم لا يدركون أن الفترات الفائتة أو المتأخرة أو المبكرة يمكن أن تكون علامات لأمراض وحالات كامنة مثل متلازمة تكيس المبايض أو التهاب بطانة الرحم متلازمة تكيس المبايض هي حالة شائعة تصيب النساء في سن الإنجاب يتميز بالاختلالات الهرمونية ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية بطانة الرحم هي حالة تؤثر على بطانة الرحم ويمكن أن تسبب ألمًا شديدًا أثناء فترات ، ودورات غير منتظمة.

مرض السكري

قلة قليلة من الناس يدركون أن حالة ارتفاع السكر في الدم ، التي تسمى مرض السكري ، يمكن أن تسبب أيضًا اضطرابًا في الدورة الشهرية لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يميلون إلى أن تكون دوراتهم الشهرية غير منتظمة تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري التبول المتكرر وفقدان الوزن والشفاء البطيء.