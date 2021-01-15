شكرا لقرائتكم خبر عن هل زيت جوز الهند مفيد لبشرتك؟ اعرفى طرق استخدامه وأضراره على البشرة الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الناس زيت جوز الهند فى كل شيء من الطعام إلى منتجات العناية بالبشرة، نظرًا لفوائده العديدة مثل الترطيب وتقليل الالتهاب، ولكن له أضرار أيضًا فقد يسبب انسداد مسام البشرة، وقد يعانى بعض الأشخاص المصابين بحساسية شجرة الجوز من رد فعل تحسسى تجاه جوز الهند، لذلك يجب أن يكونوا حذرين من استخدام زيت جوز الهند، وفقًا لما ذكره موقع انسايدر "insider".

1- يساعد البشرة فى الاحتفاظ بالرطوبة لأنه يحتوى على مكون من السيراميد يسمى حمض اللينوليك، يعمل على تقوية حاجز الجلد وتقليل فقدان الرطوبة، وقد أجريت دراسة فى عام 2004 على عدة أشخاص استخدموا زيت جوز الهند البكر على أرجلهم مرتين يوميًا لمدة أسبوعين، ونتج عنه تحسن ترطيب البشرة بشكل ملحوظ، لذلك يمكن أن يكون زيت جوز الهند مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما أو الجلد الجاف المزمن والصدفية والتهاب الجلد التماسى.

2- يمكن أن يقلل زيت جوز الهند أيضًا من التهاب الجلد الذى يسبب الطفح الجلدى أو الاحمرار أو الحكة، حيث يقول الخبراء إن زيت جوز الهند يساعد على تقوية حاجز الجلد مما يقلل من دخول المهيجات إلى الجلد ويحافظ على ترطيب البشرة، وكلاهما يعمل على تقليل الالتهاب المحتمل.

3- يحتوى زيت جوز الهند على حمض "اللوريك" الذى له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

أضرار زيت جوز الهند على البشرة

- قد يسبب زيت جوز الهند انسداد المسام لاحتوائه على مادة كوميدوجينيك، وهو ما يزيد من خطر انتشار حب الشباب، لذلك ينصح الخبراء بعدم الإفراط باستخدام زيت جوز الهند خاصة على الوجه.

كيفية استخدام زيت جوز الهند على البشرة

يؤثر زيت جوز الهند على البشرة بطريقة تختلف من شخص لأخر، لذلك قد لا يكون استخدام زيت جوز الهند مفيد للجميع، على النحو التالى:

- الأشخاص المصابون بالأكزيما:

بفضل خصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات، يمكنك استخدام زيت جوز الهند لتهدئة نوبات الإكزيما وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2013، حيث ساعد استخدام زيت جوز الهند البكر على جلد الأطفال المصابين بالأكزيما لمدة ثمانية أسابيع إلى تحسين ترطيب الجلد.

- الأشخاص ذوو البشرة الجافة:

إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة ينصح الخبراء باستخدام زيت جوز الهند الذى يعمل على ترطيب البشرة وتركها تبدو منتعشة وناعمة عند الاستيقاظ.

- مرضى السكر:

الذين يعانون من جفاف القدمين المتقشرة قد يتحملون هذا الزيت الطبيعى لترطيب ومنع تكسر حاجز الجلد، ولكن نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالسكر يمكن أن يفقدوا الإحساس فى أقدامهم يجب مراقبة الجلد بعناية بحثًا عن حدوث أى تهيج أو تفاعلات حساسية ناتجة عن استخدام زيت جوز الهند.

- الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو البشرة الدهنية:

لا يفضل لهم استخدام زيت الجوز الهند لأنه يسد المسام، ولكن فى حال استخدامه كجزء من روتين التنظيف المزدوج لإزالة المكياج القابل للذوبان فى الزيت تأكد من غسل أى بقايا من زيت جوز الهند تمامًا.