شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة ممنوعة على الحامل أثناء فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل فترة حاسمة للغاية، حيث تحتاج المرأة إلى رعاية إضافية لنظامها الغذائى وأسلوب حياتها، ويرشدها الطبيب إلى قيود النظام الغذائى وفقًا لحملها، حيث إن لكل امرأة تجربة صحية وحمل مختلفة، ومع ذلك هناك بعض القيود الشائعة التى يجب على كل سيدة حامل اتباعها، وبالرغم من فوائد الفاكهة للحامل ولصحة الإنسان بشكل عام، إلا أن هناك أنواع فاكهة يحذر تناولها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحة الأم والجنين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 3 أنواع من الفاكهة محظور تناولها أثناء فترة الحمل: 1- البابايا

يجب أن تتجنب المرأة الحامل تناول البابايا أثناء فترة الحمل، خاصة البابايا غير الناضجة وشبه الناضجة لأنها قد تسبب الإجهاض، لذلك يجب تجنب الأطعمة التى تحتوى أيضًا على البابايا الخضراء، والمكملات الغذائية التى تحتوى على إنزيم الباباين خلال الشهور الثلاثة الأولى والأخيرة من الحمل.





ومع ذلك، فإن البابايا الناضجة ممتازة أثناء الحمل لأنها غنية بالفيتامينات مثل فيتامين سى ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى التى تُقلل من أعراض الحمل المزعجة مثل حرقة المعدة والإمساك.

2- الأناناس

تجنبى تناول الأناناس أثناء فترة الحمل لأنه غنى بالبروميلين الذى يمكن أن يسبب تليين عنق الرحم ما قد يؤدى إلى الإجهاض، ويمكن تناول الأناناس بكميات معتدلة دون الإفراط فيه ولكن ليس خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل.





3- العنب

ينصح الخبراء بضرورة تجنب المرأة الحامل تناول العنب خلال فترة الحمل بسبب المبيدات الحشرية التى يتم رشها على نباتات العنب حتى لا تلتهمها الحشرات، ولكن السبب الرئيسى لضرورة تجنب الحامل تناول العنب لاحتوائه على كمية عالية من مركب "ريسفيراترول" الكيميائى التى قد تسبب تسمم الحمل، ورغم ذلك فإن للعنب فوائد عدة فهو غنى بفيتامينات أ وج، لذلك عليكِ استشارة طبيبك الخاص بشأن تناول العنب من عدمه.

فيما يلى.. اقتراحات يجب مراعتها عند تناول الخضراوات والفاكهة خاصة خلال فترة الحمل:

1- ضرورة شطف الفاكهة والخضروات النيئة جيدًا بالماء قبل تناولها أو تحضيرها، خاصة الفاكهة التى تتطلب تقشيرًا أو تقطيعًا مثل الشمام والبطيخ.

2- تجنب استخدام الصابون أو المنظفات أو محاليل التبييض لغسل المنتجات.

3- يفضل استخدم فرشاة خضراوات صغيرة لإزالة الأوساخ السطحية كإجراء وقائى إضافى.