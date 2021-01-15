شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للتخلص من الغازات وعسر الهضم.. مارس رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى سليم يمنحك راحة بالأمعاء خاصة بالجهاز الهضمى، الذى يثأثر بالعادات الضارة فى الأطعمة التى تتناولها خلال يومك، والذى يكون من أبرز مضاعفاتها إصابتك بالغازات نتيجة مشاكل بالقولون وعملية الهضم، بعد أن أظهرت دراسة أمريكية عن وجود 100000 بكتيريا في أمعائنا الدقيقة وملايين في القولون الأمر الذى ينتج عنه الإصابة بعسر الهضم.

وحدد تقرير نشر فى موقع مؤسسة ليفسترونج livestrong الأمريكية، بعض العادات والطرق العلاجية التى تمكنك من التخلص من الغازات وعسر الهضم وأهمها:

1. ممارسة بعض التمارين الرياضية:

تعزز التمارين من تدفق الدم، مما يحسن من حركة الأمعاء، بمعنى آخر، تزيد الحركة من نشاط العضلات في الجهاز الهضمي مما يسهم فى التخلص من الغازات، وتتمثل تلك التمارين فى ممارسة رياضة المشى، ورياضة اليوجا.

2.اختيار وضعية جلوس معينة:

الجلوس على طريقة القرفصاء،وممارسة رياضة أوضاع اليوجا يساعد فى إفراز الغازات، افعل ما يشعرك بالرضا، أو اختبار وضعية الجلوس التى تستلقي فيه على ظهرك.



القرفصاء

3.التدليك الذاتي

التدليك الذاتي على منطقة البطن والأمعاء قد يساعد في التخلص من الغازات، لذا فما عليك سوى فرك بطنك في حركة دائرية من عظم الورك الأيمن حتى الضلوع ، عبر الجزء العلوي من البطن ، ثم العودة إلى أسفل إلى عظم الفخذ الأيسر.



جرب التدليك الذاتي

4. تناول مشروب الشاي

الشاي الساخن يهدئ معدتك ويساعدك للتخلص من ألم الغازات في الليل، فتأكد من تناول شاي الأعشاب أو أي نوع آخر خالٍ من الكافيين مثل الشاي الأخضر الذى يحتوي على مادة الكافيين.