إزالة الأحماض الأمينية من الأطعمة … طريقة جديدة لعلاج مرضى السرطان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 04:09 صباحاً - تشكل الأحماض الأمينية حوالي 20٪ من أجسامنا أو حوالي 50٪ من كتلة الجسم الصلبة. هم ثاني أكبر مكون في أجسامنا بعد الماء. يحتوي جسم الشخص الذي يزن 50 كجم على حوالي 10 كجم من الأحماض الأمينية في جسمه.

وكتب موقع “ديلي ميل ” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول اكتشاف طريقة جديدة “محيرة” لعلاج السرطان عن طريق إزالة الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم والأسماك والبيض من الوجبات الغذائية للمريض، وجاء فيه …

إنّ اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من السيرين ، وهو حمض أميني موجود في اللحوم والأسماك والبيض قد يوفر نهجاً جديداً لعلاج السرطان.

فيما تنمو بشكل أكثر قوة ، تعتمد الخلايا السرطانية بشكل أكبر على السيرين-وهو نوع من البروتين- من أقرانها الخلايا السليمة ، مما يشير إلى ضعف محتمل في الخلايا السرطانية.

أشارت الدراسات السابقة على الفئران والخلايا البشرية إلى أن خفض مستويات السيرين يمكن أن يبطئ نمو الورم، لكن العديد من الخلايا السرطانية قادرة على صنع السيرين الخاص بها.

في الواقع ، تم العثور على “طفرة KRAS” التي تسمح للأورام بإنتاج السيرين بنسبة 30 في المائة لدى جميع المرضى ، وهي شائعة في سرطانات الأمعاء والبنكرياس التي يصعب علاجها.

ومع ذلك ، فقد أظهر الباحثون في المملكة المتحدة أنه لدى الفئران التي تم حقنها بخلايا سرطان الأمعاء البشرية ، يتباطأ نمو الورم عن طريق الوجبات الغذائية منخفضة سيرين ودواء PH755.

وأفادوا أنه من المشجع أن PH755 قد تسبب بآثار جانبية قليلة لدى الحيوانات وبأنّ ّ هذا النهج ذو الشقين قد يعمل ضد مجموعة متنوعة من السرطانات.

ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل على الخلايا البشرية واختبارات السلامة قبل التوصية بهذا النهج كعلاج لمرضى السرطان.

قبل اختبار النهج المزدوج لدى الفئران ، رأى الفريق نتائج واعدة في كل من مزارع الخلايا في المختبر وفي ما يسمى نماذج الأورام العضوية وهي أشكال ثلاثية الأبعاد مصممة لتقليد تعقيدات العضو الحقيقي.

وقالت عالمة الأحياء السرطانية كارين فوسدي: “إن فكرة القدرة على تطوير التدخلات الغذائية ، استناداً إلى فهم الآليات الكامنة وراء كيفية تأثير التغيرات في العناصر الغذائية على الأورام ، قد تؤدي إلى إطلاق طريقة قوية لعلاج السرطان.

أضاف كبير علماء أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “في المستقبل يمكن أن يوفر هذا أساساً لتطوير نهج الطب الدقيق للنظام الغذائي كعلاج للسرطان ، كما نفعل مع الأدوية المستهدفة”.

إن تخصيص النظام الغذائي لكل فرد لاستهداف المتطلبات الغذائية للسرطان يمكن ، إلى جانب العلاجات الأخرى ، أن يمنح الناس أفضل فرصة للاستجابة للعلاج.”

وقال مارتن ليدويك ، رئيس قسم المعلومات في أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “في حين أنه من المشجع رؤية إمكانات استهداف المتطلبات الغذائية للسرطان للمساعدة في علاج المرض ، فمن المهم أن نتذكر أن هذا البحث المبكر قد تمّ على الفئران والخلايا”.

وحذر من أن “الأشخاص المصابين بالسرطان لا ينبغي أن يغيروا وجباتهم الغذائية في ضوء ذلك”.

“نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هذا العمل يؤدي إلى إضعاف السرطان لدى البشر قبل الاختبار لمعرفة ما إذا كانت تغييرات النظام الغذائي مفيدة.

وقالت ميشيل ميتشل ، الرئيس التنفيذي لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “إن فهم البيولوجيا الأساسية للسرطان من خلال دراسات كهذه أمر حيوي للكشف عن التعقيد الحقيقي للمرض ، ويمكن أن يلقي الضوء على طرق العلاج الجديدة”.

“لقد أعطانا هذا البحث لمحة محيرة عن كيف يمكننا تحويل التبعيات الغذائية للسرطان ضده ، ونحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان النهج يعمل على الناس.”