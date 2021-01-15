شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم العلاجات المنزلية للصداع.. مارس اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الفئات العمرية، فقد يكون نتيجة إصابة عرضية أو مؤشر لإصابتك بمرض خطير، أوإصابتك باضطرابات الجهاز العصبي، حيث يمكن أن يحدث الصداع لأسباب مختلفة تتعلق بالنظام الغذائي، ومدى تناولك المياه، ووفقا لتقرير نشر فى موقع boldsky يكشف عن أسباب إصابتك بالصداع وكيف ينبئ باصابتك بأمراض خطيرة.

أنواع الصداع

أوضح التقرير أن إصابتك بالصداع قد تتعلق بنشاط معين أو ممارسة تمارين مرهقة، حيث تختلف أنواعها وفقا لشدتها ومدى تأثيرها على أجزاء محددة بمنطقة الرأس، حيث تشمل أنواع الصداع الآتى الصداع الأولي والصداع الثانوي وألم العصب القحفي وآلام الوجه وأنواع أخرى من الصداع، ويختلف كل نوع منه فى شدة الألم .



أنواع الصداع

أسباب الصداع

وأرجع التقرير أسباب اصابتك بالصداع المزمن نتيجة العديد من المشكلات الصحية الأساسية أهمها عاداتك الغذائية، فهناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى اصابتك بالصداع النصفي، و التوتر الشديد ومستويات التوتر وقلة النوم، حيث يصاب الأشخاص الذين يعانون من إجهاد في العمل وضغوط نفسية من الصداع الأولي، من ناحية أخرى، بينما يصاب الشخاص بالصداع الثانوى والصداع الثانوي نتيجة مشاكل بالجيوب الأنفية والعمود الفقري.



أسباب الصداع

علامات وأعراض الصداع

وركز التقرير على أعراض الصداع المزمن الذى يكون علامة لإصابة بأمراض خطيرة، فإذا اصيبت بصداع يرافقه تيبس الرقبة والحمى الشديدة، فإن صداعك ليس طبيعيًا في الغالب بنسبة 10% قد تكون علامة لمرض بالمخ، الذى يكون من مضاعفاته الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية (النزيف) وتمدد الأوعية الدموية والتهاب السحايا وأورام المخ.



علامات وأعراض الصداع

الأطعمة التي تسبب الصداع

وأوضح التقرير أن هناك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب أو تساهم في حدوث الصداع، وأبرزها المحليات الصناعية والشوكولاتة والكافيين والجبن القديم واللحوم المصنعة وما إلى ذلك.





العلاجات المنزلية للصداع

يمكن لبعض العلاجات المنزلية المتوفرة في مطبخك أن تساعد في تهدئة الألم ومنع ظهور الصداع وتخفيف الأعراض المصاحبة للصداع مثل آلام الرقبة وآلام الظهر وما إلى ذلك، و من أكثر العلاجات فعالية، التوابل والاعشاب وتناول الشاى بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.

العلاجات المنزلية للصداع

أهمية اليوجا لمقاومة الصداع

و تعتبر اليوجا علاجًا طبيعيًا للأشخاص المعرضين للصداع النصفي وصداع التوتر، حيث تساعدك في التخلص من الصداع إذا كنت تعاني من صداع البرد، و إذا كان الصداع ناتجًا عن الإجهاد، فأنت بحاجة إلى وضعيات يوجا مريحة لعلاجه.