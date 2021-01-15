شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عصائر تخلصك من نوبات الإمساك المزعجة.. منها الموكا وعصير البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك من الحالات المرضية المزعجة التى تصيبك نتيجة اضطرابات بالجهاز الهضمى، لذا حدد تقرير نشر فى موقع مؤسسة ليفسترونج الأمريكية livestrong، بعض الأطعمة والمشروبات التى تمكنك من التخلص من نوبات الإمساك وعسر الهضم، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان، وتناول العصائر التى تساعدك في منع الإمساك، وهى الاتى:

1.الشوفان

الفواكه والحبوب الكاملة تعد علاجا سحريا للإمساك، حيث يتم إضافة الشوفان والكمثرى إلى العصير، لاحتوائهما على الألياف القابلة للذوبان على مركب الفركتوز، وهو نوع من السكر لا يُمتص جيدًا ويمكن أن يعمل مثل عقاقير الملينات التى تساعدك للتخلص من الم القولون.



الشوفان

2.الموكا

إذا كنت تعانين من الإمساك، فإن وصفة عصير الموكا المصنوعة من القهوة الباردة قد تكون تناولها في فترة الصباحية حلا جيدا لتخلصك من عسر الهضم، حيث يعمل الكافيين كمنشط ومهدئ للأمعاء.



الموكا

3.عصير البرقوق

عصير برقوق، يحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، فهو يعمل على سحب الماء إلى القولون مما يساعد في تخفيف الإمساك.



عصر برقوق

4.عصير اﻟﻤﺎﻧﺠﻮ ﻣﻊ ﺑﺬﻭﺭ اﻟﺸﻴﺎ

تساعد المانجو وبذور الشيا على تخفيف الم الجهاز الهضمي، لأنها تحتوى على إنزيمات هضمية تساعد جسمك على تكسير أجزاء من الطعام الذي تتناوله وبالتالى سهولة الهضم.



ﺳﻤﻮﺯﻱ اﻟﻤﺎﻧﺠﻮ ﻣﻊ ﺑﺬﻭﺭ اﻟﺸﻴﺎ

5.عصير الكيوي والتفاح

تحتوي فاكهة الكيوي على إنزيمات هضمية تساعد على الهضم، وتقاوم الالام القولون وتساعدك للتخلص من الغازات.



عصير الكيوي والكوسا والتفاح

عصير البطاطا الحلوة

تحتوي على مادة السليلوز، وهو نوع من الألياف غير القابلة للذوبان، الذى يساعد الأمعاء على القيام بوظائفها وتجنب اصابتك بعسر الهضم والامساك.

عصير البطاطا الحلوة