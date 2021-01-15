لبنان يسجل 5196 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 5196 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 237132 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1781 حالةً.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أعلن إثر اجتماع استثنائي عقده الإثنين الماضي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حالة "طوارئ صحية".

واتخذ سلسلة تدابير مشددة لأول مرة أهمها فرض حظر تجول بدءاً من صباح الخميس حتى 25 من الشهر الجاري، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومرافق ومنشآت حيوية والعسكريين والصحفيين، على أن تغلق الشركات الخاصة وفروع المصارف والمؤسسات والمدارس أبوابها.

ونصت الإجراءات أيضا على تقليص حركة المسافرين في المطار، وفرض قيود على الوافدين من عدد من الدول كما منع دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت.

وطلب المجلس من الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات لـ"إلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية".