شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون لن توفى بوعدها بتسليم أمريكا 12مليون جرعة لقاح ضد كورونا فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson ، يتأخر شهرين عن الإنتاج ولن تحصل الولايات المتحدة على 12 مليون جرعة التي وعدت بها الشركة بحلول فبراير.

وقالت الصحيفة، وقعت شركة جونسون آند جونسون عقدًا مع الحكومة الأمريكية لتقديم 12 مليون جرعة بحلول فبراير و60 مليونًا بحلول أبريل.

بسبب التأخيرات في التصنيع، قد لا تتمكن الشركة من اللحاق بجدول الإنتاج الأصلي حتى الربيع، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تعاني بالفعل من نقص، فهي توفر ما يكفي فقط لتحصين 200 مليون بالغ، تتوقع الشركة التي تتخذ من نيو جيرسي مقراً لها، وتعلن نتائج تجربتها السريرية في غضون أسبوعين.



تاخير جرعات جونسون

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة جونسون أند جونسون Johnson & Johnson في المراحل الأخيرة من تحليل بيانات التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، لكنها قد لا تكون قادرة على تقديم العديد من الجرعات كما وعدت، موضحة إن لقاح جونسون آند جونسون هو جرعة واحدة ولا يحتاج إلى تخزينه في المجمدات، مما يجعل توزيعه أسهل من لقاح Pfizer و Moderna

من المتوقع أن تصدر الشركة التي تتخذ من نيو برونزويك مقراً لها بولاية نيوجيرسي نتائج دراستها التي أجريت على 40 ألف متطوع في أقل من أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة، لقد كان خبراء الصحة متحمسين للقاح جونسون لأنه لا يتطلب سوى جرعة واحدة على عكس لقاح فايزر Pfizerو موديرنا Moderna اللذين يتم إعطاؤهما على جرعتين بفاصل أربعة أسابيع، بالإضافة إلى ذلك، يجب حفظ اللقاح في الثلاجة بدلاً من اللقاح الآخر الذي يجب تخزينه في درجات حرارة شديدة البرودة

لكن الشركة تواجه تأخيرات غير متوقعة في تصنيع لقاحها وقد لا تتمكن من توفير العديد من الجرعات التي وعدت بها الحكومة الأمريكية بحلول الربيع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

تم إخبار المسؤولين الفيدراليين أن شركة جونسون قد تخلفت عن جدول الإنتاج الأصلي ولن تلحق بالركب حتى نهاية أبريل، عندما كان من المفترض أن تقدم أكثر من 60 مليون جرعة.

وفي أغسطس الماضى، وقعت جونسون عقدًا بقيمة مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لتزويد ما يصل إلى 100 مليون جرعة بحلول منتصف عام 2021.

اعترف الدكتور كارلو دي نوتاريستيفاني، مستشار التصنيع الرئيسي لعملية Warp Speed ، بالتأخير.

ومع ذلك، أضاف أن الشركة قد تكون قادرة على اللحاق بأهداف الإنتاج الأولية البالغة 12 مليون جرعة بحلول مارس.

وقال دي نوتاريستيفاني" ما زلنا في مناقشات مستمرة مع المنظمين، بما في ذلك الموافقة على عمليات التصنيع الخاصة بنا والتحقق منها، لقد بدأنا إنتاج لقاحنا المرشح ونحن واثقون من قدرتنا على تلبية التزامات التوريد لعام 2021 الموقعة مع الحكومات، مؤكدا إن أي تأخير قد يكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة، التي كانت بطيئة في طرح اللقاح.



التاخير فى الحصول على جرعات جونسون

اعتبارًا من أمس الأربعاء، تم إعطاء 9.3 مليون شخص فقط جرعتهم الأولى، وهو ما يقل كثيرًا عن هدف إدارة ترامب البالغ 20 مليونًا بحلول نهاية ديسمبر 2020، علاوة على ذلك، فإن الحكومة لديها جرعات كافية فقط لتطعيم 200 مليون بالغ.



اعلان نتائج التجارب قريبا

.