إسرائيل تسجل المليون الثاني في حملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت إسرائيل، الخميس، تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن تمَّ حقن ممرضة تعمل في حضانة.

وتلقت الممرضة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني"، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكون "أول دولة تخرج من أزمة كورونا".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بخطى حثيثة من قبل رئيس الوزراء، الذي كان أول شخص يحصل على اللقاح.

وتلقى نتنياهو، الذي يخوض حملة انتخابية راهنا، الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بيونتك، مباشرة على شاشة التلفزيون.

وجدد نتانياهو قوله الخميس: "نرى النور في نهاية النفق"، داعيا الإسرائيليين إلى "احترام تعليمات السلامة".

وكانت الدولة العبرية أعلنت مطلع يناير/كانون الثاني قدرتها على الانتهاء من تطعيم مليوني شخص بجرعتين من لقاح فايزر/بيونتك، مع حلول نهاية هذا الشهر.

لكن حتى الخميس، حصل 150 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح.

وأحصت إسرائيل، التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة، وأكثر من 800 وفاة.

ورغم الإغلاق، تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية الكشف عن تسعة آلاف إصابة جديدة.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة فيروس كورونا بحلول مارس/آذار، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 من الشهر نفسه.