فرنسا تقدم موعد حظر التجول ليبدأ من السادسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، إن الحكومة ستقدم موعد حظر التجول بأنحاء البلاد ليبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة.

وسيتمر الإجراء الجديد لمدة 15 يوما على الأقل، وذلك في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نحو أفضل.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن فرنسا لا تحتاج إلى فرض العزل العام في الوقت الراهن لكنه أوضح أنها قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا خرجت الجائحة عن السيطرة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 69 ألف فرد في فرنسا حتى الآن وهو سابع أعلى عدد وفيات بكورونا في العالم.