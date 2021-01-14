إيطاليا تسجل 522 وفاة و17246 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 522 حالة وفاة تسبب فيها فيروس كورونا، الخميس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية من حالات الإصابة إلى 17246.

وسجلت إيطاليا 80848 حالة وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير شباط الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا والسادس عالميا. وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.336 مليون حالة منذ ذلك الوقت.

وبلغ عدد المرضى بـ"كوفيد-19" في المستشفيات 23110 بانخفاض 425 عن اليوم السابق. ولا يشمل العدد المرضى في وحدات العناية الفائقة.

ونقل 164 مريضا جديدا إلى وحدات العناية الفائقة مقابل 165 في اليوم السابق. وبلغ عدد المرضى في تلك الوحدات 2557 وهو أقل 22 مريضا عن اليوم السابق.