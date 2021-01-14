صحة ورشاقة

إماراتي عمره 97 عاما يتلقى لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى المواطن الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري، الذي يبلغ من العمر 97 عاما، الجرعة الأولى من لقاح .

وأخذ الظاهري اللقاح في مركز نعمة الصحي، الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية (إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"). 

وقال ابنه: "والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك تلبية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعما لجهود حكومة أبوظبي".

وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعة الأولى للتطعيم".

وأوضح: "من تجربتي مع الوالد أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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