إماراتي عمره 97 عاما يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى المواطن الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري، الذي يبلغ من العمر 97 عاما، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأخذ الظاهري اللقاح في مركز نعمة الصحي، الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية (إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة").



وقال ابنه: "والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك تلبية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعما لجهود حكومة أبوظبي".

وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعة الأولى للتطعيم".

وأوضح: "من تجربتي مع الوالد أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".