شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تطور 3 لقاحات جديدة بتقنية mRNA ضد الإيدز والإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مودرنا إنها تقوم بتطوير لقاحات جديدة تعتمد على تقنية mRNA ضد فيروسات أخرى، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس نيباه، وبحسب موقع "ميديكال نيوز"، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا: " نجاح لقاحنا القائم على mRNA شجعنا على متابعة تطوير برامج لقاحات جديدة تستخدم نفس تقنية الحمض النووي الفيروسي."





وتقنية (mRNA) أحد التقنيات الجديدة الواعدة في تصنيع اللقاحات تستخدم الحمض النووي الفيروسي والتي تختلف عن اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروسات حية موهنة أو ضعيفة.

ولاحظت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن لقاحات الرنا المرسال "MRNA" يمكن أن تحمي الجسم من الأمراض المعدية للقيام بذلك، يحتوي اللقاح على تعليمات لتعليم الخلايا كيفية صنع بروتين ، أو قطعة من البروتين ، تحفز استجابة مناعية في الجسم ضد هذا البروتين ونتيجة لذلك ، ينتج الجسم أجسامًا مضادة يمكنها الحماية من العدوى عن طريق استهداف النسخة البرية من هذا البروتين إذا لامسها الجسم.

على وجه التحديد ، تقدم لقاحات mRNA ضد كورونا تعليمات للخلايا لإنتاج قطعة غير ضارة من بروتين سبايك (بروتين S) ، الموجود على سطح الفيروس نفسه وهو الآلية التي من خلالها يلتصق الفيروس و يتسلل إلى الخلايا المضيفة.

بعد أن يتسبب هذا المستضد في استجابة مناعية ، ينتج الجسم أجسامًا مضادة معادلة ، والتي تصبح معدة ومستعدة لمحاربة الفيروس الحقيقي إذا دخل الجسم.

خطط مودرنا للقاحات جديدة

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية ، التي لعبت دورًا في هذا الاستخدام الرائد لـ mRNA في اللقاحات ، أنها توسع خط إنتاجها من اللقاحات المبتكرة لاستهداف مسببات الأمراض الأخرى بنفس الوسائل.

تأمل الشركة في طرح ثلاثة برامج تطوير جديدة، والتي تشمل نماذج لقاح mRNA جديدة ضد الأنفلونزا ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، وفيروس نيباه.

أوضح ستيفان بانسيل ، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نعلن اليوم عن 3 برامج لقاحات جديدة تعالج الأنفلونزا الموسمية، وفيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس نيباه ، والتي استعصى بعضها على جهود اللقاحات التقليدية ، والتي نعتقد أنه يمكن معالجتها جميعًا باستخدام تقنية mRNA لدينا".

كما قال إن الشركة تهدف إلى توسيع نطاق عملها في تطوير mRNA إلى 24 برنامجًا في خمسة مجالات علاجية.

لقاح الإنفلونزا للشركة ، المسمى mRNA-1010 و mRNA-1020 و mRNA-1030 ، سوف يستهدف أنواع الإنفلونزا الموسمية A و B. تحدث هذه الأنواع من الأنفلونزا بشكل موسمي وتختلف في شدتها كل عام.

على الصعيد العالمي ، هناك ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة بالأنفلونزا ، مع 290.000 إلى 650.000 حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا.

ترغب الشركة في استكشاف مجموعة من اللقاحات المحتملة ضد الإنفلونزا، وفيروس كورونا ، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ، وفيروس الميتابينوموفيروس البشري (hMPV).

تخطط مودرنا أيضًا لطرح لقاحها ضد فيروس نقص المناعة البشرية، و mRNA-1644 و mRNA-1574 قد تؤدي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المسؤولة عن حوالي 690 ألف حالة وفاة كل عام.

هناك حوالي مليوني إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية كل عام في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن تبدأ دراسة المرحلة الأولى هذا العام.

أخيرًا ، طورت الشركة أيضًا لقاحًا ضد فيروس نيباه ، يُسمى لقاح فيروس نيباه (NiV) أو لقاح mRNA-1215 ينتقل الفيروس عادة إلى البشر من الحيوانات أو الطعام الملوث أو الانتقال المباشر من إنسان إلى إنسان.

بصرف النظر عن هذه اللقاحات ، طورت موديرنا أيضًا لقاحات تعتمد على الرنا المرسال ضد فيروس زيكا ، والأنفلونزا الجائحة أو لقاح H7N9. تقوم الشركة أيضًا بتطوير لقاحات ضد العدوى الأخرى ، مثل فيروس تضخم الخلايا (CMV) وفيروس إبشتاين بار (EBV) وفيروس الميتابينوموفيروس البشري (hMPV) ولقاح الإنفلونزا من النوع 3 (PIV3) (mRNA-1653).