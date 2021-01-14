الحشرات غذاءً للبشر … هيئة أوروبية توافق على تناولها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - يتناول ملايين من الناس حول العالم الحشرات كجزء أساسي من النظام الغذائي في بلداتهم، الأمر الذي يبدو لمعظم شعوب العالم مقرفا وغير صحي على الإطلاق.

ويرى بعض العلماء أن الحشرات الصالحة للأكل تعتبر ثورة الغذاء المستدام المقبلة. كما وجد استطلاع للرأي أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في عام 2019، أن ما يقرب من ثلث الناس في المملكة المتحدة يعتقدون أن الحشرات الصالحة للأكل ستصبح في النهاية جزءا من وجباتهم الغذائية.

وفي هذا السياق، أعطت هيئة تنظيمية صحية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من الخنافس، في خطوة أولى تمهد لاتخاذ بروكسل قراراً يسمح باعتماد الحشرات أطعمةً في أوروبا.

وخلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعد دراستها طلباً من الشركة الفرنسية لتربية الحشرات “أغرونوتريس”، إلى أن يرقات “دودة الوجبة” آمنة للاستهلاك “إما حشرة مجففة كاملة أو مسحوقاً”.

ديدان غنية بالبروتينات

وأوضح الخبراء أنه “لا ضررا غذائياً من استهلاك” ديدان الوجبة بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف، لكنهم طالبوا بمزيد من الأبحاث في احتمال حصول تفاعلات من نوع الحساسية.

الصراصير والجنادب

ويُتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء استناداً إلى رأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مسودة اقتراح للسماح بطرح ديدان الوجبة المجففة، والمنتجات المشتقة في السوق، يتضمن شروط بيعها. ويأمل القطاع الحصول على ضوء أخضر نهائي بحلول منتصف 2021.

وتبحث الهيئة في صلاحية صراصير الليل والجنادب للاستهلاك.

1000 نوع من الحشرات للاستهلاك

وتشير التقديرات إلى استهلاك ألف نوع من الحشرات في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. أما في الاتحاد الأوروبي، فتُستخدم الحشرات التي تنتج مزارع متخصصة بضعة آلاف منها سنوياً غذاءً لحيوانات المزارع خاصةً الأسماك.

ورحّب الاتحاد التجاري الأوروبي لمنتجي الحشرات برأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية واصفاً إياه بـ”خطوة كبيرة إلى الأمام” تشجع “المنتجين الأوروبيين الآخرين للديدان وأنواع أخرى من الحشرات الصالحة للاستهلاك” الذين يرغبون أيضاً في تسويق أغذية.

مسحوق في المعكرونة والبسكويت

وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن سلق الحشرات أو قليها أو تجفيفها أو تدخينها أو طحنها إلى مسحوق أو دقيق لاستخدامها في المعكرونة وألواح التغذية والبسكويت”.

وأكد أن المنتجات القائمة على الحشرات الغنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والألياف وكذلك الأحماض الدهنية الصحية و أوميغا 6 و3 يمكن أن تحول دون نقص المغذيات في الجسم، مشدداً على أن الأثر البيئي لتربيتها في المزارع محدود مقارنة مع مصادر البروتين الأخرى.

وتسعى شركة “إنسكت” الفرنسية الرائدة في إنتاج مسحوق الحشرات، ودقيق الحشرات للأسماك المستزرعة، أن تغذية الرياضيين قد تكون سوقاً مناسبة لهذا المنتج.

وتسعى إلى استخدام هذه المكونات في تصنيع “ألواح الطاقة التي تساعد الرياضيين على استعادة طاقتهم والاستعداد للجهد”. وتطمح إلى أن يمثل هذا القطاع “10% من حجم المبيعات في السنوات الخمس المقبلة”.