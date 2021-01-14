ماذا تعرفون عن حمية الشوكولاتة لخسارة الوزن ؟ تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

السكريات، من الأطعمة الرئيسية التي يجب التوقف عن تناولها خلال اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن لكن ما يجهله الكثيرون أن هناك حمية تعتمد على الشوكولاتة لخسارة الوزن.

ما هي حمية الشوكولاتة؟

فكرة حمية الشوكولاتة هي تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، ويتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب الأسنان على تناول الشوكولاتة منخفضة السكر، وتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو قبل وبعد كل وجبة.

وحمية الشوكولاتة مستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور “تناول الشوكولاتة لخسارة الوزن”، حيث خسر أحد عملاء الدكتور كلور نحو 50 كيلوغراماً من وزنه بهذا النظام الغذائي، وهو ما أوحى له بتأليف هذا الكتاب.

وأراد الدكتور كلور أن يكسر أسطورة أن الشوكولاتة سيئة بالنسبة للصحة، فهي مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على خسارة الوزن، ومن المفترض أن يساعدك تناول المزيد من الشوكولاتة الجيدة على التوقف عن تناول الشوكولاتة السيئة.

وتستغرق خطة حمية الشوكولاتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل إجمالاً، ويمكنك إما شراء الكتاب لمعرفة كل التفاصيل، أو قم فقط بتجربتها عبر اتباع القواعد الأساسية لهذه الحمية.

وتنص قواعد الحمية على أنه يجب عليك تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة الصلبة يوميًا، ويجب أن تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 70% من الكاكاو، ويجب عليك تقسيم الكمية حتى تأكل قليلاً منها قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل تفيد حمية الشوكولاتة في خسارة الوزن؟

يعمل نظام الشوكولاتة الغذائي بنجاح، طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد الأساسية، وستساعدك هذه الخطة على إنقاص وزنك بمعدل آمن من نصف إلى 1 كيلوغرام كل أسبوع، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.