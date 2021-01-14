شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب والتوتر يؤديان إلى إضعاف فعالية لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الأبحاث على مدى عقود أن الاكتئاب والتوتر والوحدة والسلوكيات الصحية السيئة، يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم، وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

و يشير تقرير جديد في مجلة " Perspectives on Psychological Science" إلى أن الشيء نفسه قد يكون صحيحًا بالنسبة للقاحات كورونا الجديدة قيد التطوير والمراحل الأولى من التوزيع العالمي، ولكن لحسن الحظ ، قد يكون من الممكن تقليل هذه الآثار السلبية بخطوات بسيطة مثل التمارين والنوم.



الاكتئاب والقلق ولقاحات كورونا

ووفقا لتقرير موقع " newswise"، تعد اللقاحات من بين أكثر التطورات أمانًا وفعالية في التاريخ الطبي، حيث تحمي المجتمع من مجموعة واسعة من الأمراض المدمرة، بما في ذلك الجدري وشلل الأطفال، ومع ذلك، فإن مفتاح نجاحهم هو ضمان تلقيح نسبة حرجة من السكان بشكل فعال لتحقيق ما يسمى بمناعة القطيع.

على الرغم من أن الاختبارات الصارمة أظهرت أن لقاحات كورونا المعتمدة للتوزيع في الولايات المتحدة فعالة للغاية في إنتاج استجابة مناعية قوية، فلن يحصل الجميع على الفائدة الكاملة على الفور.فيمكن أن تضعف العوامل البيئية، بالإضافة إلى الوراثة والصحة البدنية والعقلية للفرد، جهاز المناعة في الجسم ، مما يؤدي إلى إبطاء الاستجابة للقاح.

هذا أمر مقلق بشكل خاص حيث يستمر فيروس كورونا الجديد في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، مما يؤدي إلى أزمة صحة نفسية متزامنة حيث يتعامل الناس مع العزلة والضغوط الاقتصادية وعدم اليقين بشأن المستقبل، وهذه التحديات هي نفس العوامل التي سبق أن ثبت أنها تضعف فعالية اللقاح ، خاصة بين كبار السن.

بالإضافة إلى الخسائر المادية، فإن للوباء عنصر الصحة العقلية المقلق بنفس القدر، مما يسبب القلق والاكتئاب، من بين العديد من المشاكل الأخرى ذات الصلة.

قالت أنيليس ماديسون، الباحثة في جامعة ولاية أوهايو والمؤلفة الرئيسية في الورقة: "يمكن أن تؤثر الضغوط العاطفية مثل هذه على الجهاز المناعي للشخص ، مما يضعف قدرته على درء العدوى"، مضيفة : تلقي دراستنا الجديدة الضوء على فعالية اللقاح وكيف يمكن للسلوكيات الصحية والضغوط العاطفية أن تغير قدرة الجسم على تطوير استجابة مناعية. والمشكلة هي أن الوباء في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى تضخيم عوامل الخطر هذه ".

تعمل اللقاحات عن طريق تحدي جهاز المناعة، وفي غضون ساعات من التطعيم ، هناك استجابة مناعية فطرية عامة على المستوى الخلوي، حيث يبدأ الجسم في التعرف على تهديد بيولوجي محتمل، ويتم دعم استجابة الخط الأمامي من قبل الجهاز المناعي في النهاية عن طريق إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف مسببات أمراض معينة.

قالت جانيس كيكولت جلاسر ، مديرة معهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو وكبيرة المؤلفين: "في بحثنا ، نركز بشكل كبير على استجابة الجسم المضاد ، على الرغم من أنها مجرد جانب واحد من استجابة الجهاز المناعي التكيفي". على الورق.

الخبر السار ، وفقًا للباحثين ، هو أن لقاحات كورونا المتداولة بالفعل فعالة بنسبة 95 ٪ تقريبًا، ومع ذلك ، فإن هذه العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تطيل مقدار الوقت الذي يستغرقه تطوير المناعة ويمكن أن تقصر مدة المناعة.

بناءً على بحث سابق ، يقترح الباحثون إحدى الإستراتيجيات التي يقترحها الباحثون وهي الانخراط في تمرين قوي والحصول على ليلة نوم هانئة في غضون 24 ساعة قبل التطعيم حتى يعمل جهازك المناعي بأقصى أداء، وقد يساعد ذلك في ضمان حدوث أفضل وأقوى استجابة مناعية في أسرع وقت ممكن.