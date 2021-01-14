البابا فرنسيس يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفاتيكان إن كلا من البابا فرنسيس وبابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر حصلا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى البابا فرنسيس (84 عاما) والبابا السابق بنديكت (93 عاما) جرعة اللقاح ضمن برنامج الفاتيكان للتطعيم الذي بدأ, الأربعاء.

وعلى الرغم من أن كليهما معرض للإصابة نظرا لتقدمهما في السن، فإن البابا فرنسيس قد يكون الأكثر عرضة للخطر بسبب استئصال جزء من إحدى رئتيه في شبابه بعد إصابته بمرض في مسقط رأسه بالأرجنتين.

وسجلت مدينة الفاتيكان أقل من 30 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها بين الحرس السويسري الذين يقيمون في ثكنات مشتركة.