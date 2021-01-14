صحة ورشاقة

العاهل الأردني وولي العهد والأمير الحسن يتلقون لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لقاح فيروس .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، الخميس، أن ذلك جاء في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

وكان الأردن بدأ الأربعاء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وسبق أن استقبلت المملكة كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.

وكانت المؤسسة الأردنية العامة للغذاء والدواء قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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