العاهل الأردني وولي العهد والأمير الحسن يتلقون لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لقاح فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، الخميس، أن ذلك جاء في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

وكان الأردن بدأ الأربعاء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وسبق أن استقبلت المملكة كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.

وكانت المؤسسة الأردنية العامة للغذاء والدواء قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.



