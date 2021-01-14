16 وفاة و764 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، ارتفاع أعداد إصابات كورونا بالبلاد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنه تم تسجيل 764 إصابة جديدة و16 وفاة، وشفاء 934 حالة، خلال 24 ساعة.



وتابع في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 305 إصابات و735 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 107 آلاف و434 شخصًا، بينهم 21 ألفًا و544 حالة نشطة، ووفاة 1645 شخصًا.



