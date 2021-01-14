تراجع إصابات ووفيات كورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تراجعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزيرة، في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 368 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 169406، تعافى منهم 153774 وتوفي ‭‭‭.1811