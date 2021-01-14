تركيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سينوفاك" الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت تركيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، الخميس، مع تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية.

وتلقى العاملون الصحيون أول حقنة صباحاً في عدة مدن بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي مستشفى "لطفي قيردار" الواقع في منطقة كارتال، على الضفة الآسيوية من إسطنبول، كان كبير الأطباء رجب دميرهان أول عضو في الفريق الطبي يتم تطعيمه.

وقال بعد تلقيه الجرعة: "لا يتعين على مواطنينا التوجس حيال التطعيم، جميع اللقاحات المتوافرة في تركيا آمنة"، ويعطى اللقاح على جرعتين بفارق 4 أسابيع.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن التطعيم في تركيا مفتوح في هذه المرحلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يصابوا بالفيروس بعد.

ومن المتوقع أن تتوسع الحملة لاحقاً لتشمل العاملين في القطاعات الأساسية والذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

وتلقى وزير الصحة الجرعة الأولى من اللقاح أمام الإعلام وتلاه أعضاء المجلس العلمي التركي.

وأعلن قوجة: "يجب تطعيم الجميع حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا السابقة.. إنه لقاح آمن".

وتسلمت تركيا أول دفعة من لقاح شركة "سينوفاك" في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بعدما أكدت التجارب الأولية أنه فعال بنسبة 91.25%، رغم عدم الكشف رسمياً عن نتائج اختبارات المرحلة الثالثة.

لكن التجارب الأوسع نطاقاً في البرازيل التي أعلن عنها "معهد بوتانتان"، المسؤول عن إنتاج اللقاح وتوزيعه في البلاد، أظهرت معدل فاعلية يبلغ نحو 50%، أي أقل بكثير من لقاحات "موديرنا" و"فايزر- بيونتيك" وأكسفورد-استرازينيكا، وأظهرت تجربة ثالثة في إندونيسيا فعالية بنسبة 65.3%.

ومن المتوقع أيضاً أن تتلقى 4.5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" بحلول أواخر مارس/آذار، على الرغم من استمرار المفاوضات.

وسجلت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا، أدت إلى أكثر من 23 ألف حالة وفاة.