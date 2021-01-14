المغرب يجتاز كورونا في 2021.. ازدهار اقتصادي جارف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع المغرب تحقيق نمو كبير في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي وكبدته انكماشا ملحوظا.

واليوم، قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

بركات الأمطار

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020.

ويزيد هذا العجز على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5%.

ويُتوقع أن ينكمش العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية.

تراجع البطالة

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1% في 2021 من 0.1% في 2020، في حين قد يبلغ معدل البطالة 11.1% في 2021 من 12.8% في 2020.

لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بسبب الاقتراض الخارجي، في حين يُتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

وسحب المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 5 % في 2020 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.