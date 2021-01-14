شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية بمصر تحذر من تدخين الشيشة: تسهل نقل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية بمصر، من تدخين الشيشة، مشيرة إلى أن كمية الدخان المستنشقة خلال ساعة من تدخين الشيشة أضعاف الكمية المستنشقة من سيجارة واحدة، مؤكدة أنها تسهل نقل الأمراض المعدية زي الكورونا وارتبطت بالإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقالت منظمة الصحة العالمية بمصر فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"كمية الدخان المستنشقة خلال ساعة من تدخين الشيشة أضعاف الكمية المستنشقة من سيجارة واحدة، غير أن الشيشة: بتحتوي على نسبة نيكوتين أعلى من السجائر، بتسهل نقل الأمراض المعدية زي الكورونا وارتبطت بالإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بتحتوي على سموم بتسبب السرطان وأمراض الرئة والقلب".



منظمة الصحة العالمية

ومن جهة أخرى أعلنت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن عدم فعالية اللقاحات ضد سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة لم يتم تأكيدها حتى الآن، مؤكده أن المنظمة تسعى إلى دراسة مدى فاعلية اللقاحات المعتمدة من السلالة البريطانية المتحورة، طبقا لتقرير ورد في وكالة تاس الروسية.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، أن بريطانيا اكدت أن السلالة الجديدة أكثر عدوى من النسخة القديمة للفيروس، إلا أن التقارير الرسمية لم تثبت بعد مدى خطورة السلالة المتحورة عن النسخ الأخرى، مشيرة إلى وجود 14 طفرة قد يؤثر بعضها على درجة عدوى الفيروس، والتي تتعلق بقدرته على الانتقال من مريض إلى شخص سليم، أو من شدة المرض.

وكان مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أكد أن العلماء البريطانيين حددوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مسئولة عن معدلات الإصابة المرتفعة في جنوب شرق إنجلترا، موضحا أن هذه السلالة الفيروسية المكتشفة حديثًا كانت تنتشر أسرع من أي سلالة معروفة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصريحات سابقة، أن السلالة الجديدة قد تكون معدية بنسبة 70٪، مقارنة بالسلالة القديمة من الفيروس التاجى.