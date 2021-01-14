شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على استخدام لقاح Pfizer فى هونج كونج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لقاح Pfizer-BioNTech فايزر - بيونتك، الذى طورته الولايات المتحدة وألمانيا، أول من يتقدم بطلب لبدء تطبيق طارئ فى هونج كونج، ومن المتوقع أن تقرر لجنة استشارية حكومية فى وقت مبكر ما إذا كانت ستوصى باستخدامه، وفقا لتقرير جريدة جنوب الصين الصباحية SCMP.

موقف لقاح فايزر فى هونج كونج

وتهدف هونج كونج إلى إطلاق برنامج التطعيم فى منتصف فبراير، وستُعطى الأولوية للتحصين للفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن وعاملى الرعاية الصحية.

وتم تقديم طلب لقاح Pfizer فايزر فى أوائل شهر يناير، وقال البروفيسور والاس لاو تشاك سينج، منظم اللجنة الاستشارية لقاحات كورونا إن اللقاحات الأخرى لم تقدم طلبات بعد "إذا كان مستوى الأمان أعلى من المخاطر، فسنبلغ وزير الصحة، الذي سيقرر ما إذا كان سيستخدم اللقاح".

وتوصلت هونغ كونغ إلى اتفاقيات شراء لثلاثة لقاحات وشراء 7.5 مليون جرعة من كل منها، وبصرف النظر عن لقاح Pfizer-BioNTech، اشترت المدينة أيضًا لقاح "سينوفاك" ومقره بكين الذى تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca وجامعة أكسفورد.

وبعد الشراء يجب على الشركات المصنعة التقدم إلى الحكومة للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ فى هونج كونج، والتى تخضع للتدقيق والتوصيات من قبل لجنة الخبراء، ثم تقدم اللجنة المعينة من الحكومة المشورة لوزيرة الصحة البروفيسورة صوفيا تشان سيو تشي بشأن ما إذا كانت ستستخدمها.

وقال عضو اللجنة البروفيسور ديفيد هوي شو تشيونج "إنه من المحتمل جدًا أن تكتمل عملية الموافقة فى غضون شهر إذا كانت البيانات المقدمة من مصنعى اللقاح كاملة وتفى بالمتطلبات التنظيمية المحلية".

وأثار إطلاق معهد أبحاث فى ساو باولو معدل فاعلية أقل بكثير من المتوقع لـ CoronaVac كورونا فاك، مخاوف بشأن فعالية اللقاح الصينى.

وأدرج معهد بوتانتان معدل فاعلية المرحلة 3 من التجارب السريرية بنسبة 50.4% مقارنة بـ 78% التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وما زالت تنتظر بيانات التجارب السريرية الكاملة، والخبراء بحاجة أيضًا إلى مراجعة أى آثار جانبية، ودليل على موافقة هيئات تنظيم الأدوية خارج هونج كونج والبيانات الأخرى التي تدعم سلامة وفاعلية اللقاح.

وقال الخبراء إنهم لا يزالون غير واضحين بشأن تفاصيل التجربة وكيف تم اشتقاق معدل الفاعلية.