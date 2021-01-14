شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامة عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص العين يساعد الطبيب على اكتشاف مشكلات العينين فى مرحلة مبكرة، وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات لتقييم الرؤية والكشف عن أمراض العيون، وقد يستخدم طبيب العيون أدوات متنوعة خلال الفحص مثل تسليط الأضواء الساطعة مباشرة إلى عينيك ويطلب منك أن تنظر من خلال مجموعة من العدسات، حيث يهدف كل اختبار أثناء فحص العين إلى تقييم جانب مختلف من رؤيتك والاطمئنان صحة عينيك، وفقًا لما ذكره موقع "mayo clinic".

متى يجب الخضوع لفحص العين

هناك العديد من العوامل التي تُحدد مدى حاجتك لزيارة طبيب العيون من أجل الفحص، مثل العمر والحالة الصحية وخطورة الإصابة بمشكلات العين وغيرها، حيث يتيح الخضوع لفحص العين بانتظام فرصة لأخصائى العيون الخاص بك لمساعدتك فى تصحيح بصرك والتعامل مع التغيرات التى تطرأ عليها وتقديم النصائح والأدوية اللازمة للعناية بعينيك.

أنواع فحوصات العين الأكثر شيوعًا:

- فحص الشبكية: ويطلق عليه تنظير العين أو تنظير قاع العين، وهو تقييم الجزء الخلفى من العين، وعادة ما يجب توسيع الحدقة بواسطة قطرات عين قبل الفحص، وربما تحتاج لارتداء نظارة شمسية عقب الفحص لأن التعرض لضوء النهار أو أى أضواء ساطعة أخرى قد تسبب تشوش فى الرؤية.

- الفحص بالمصباح الشقى: وهو عبارة عن مجهر يكبر واجهة عينيك ويضيئها بخط كثيف من الضوء، وذلك لفحص الجفنين والأهداب والقرنية والحدقة والعدسة وغرفة السائل بين قرنتيك وحدقتك.

- اختبار عضلة العين

- اختبار حدة الإبصار ( مدى صفاء الرؤية)

- تقييم انكسار الضوء

- فحص مجال الرؤية

- اختبار رؤية الألوان