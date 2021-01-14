أطعمة هامة لنمو قلب الجنين وعظامه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً -

فترة الحمل من الفترات المهمّة جداً فيما يخص صحة الجنين والحامل على حدٍ سواء، لذلك يجب الحفاظ على نمط حياة صحيّة، وتتمثّل الخطوة الأهم بالاستمرار على نظامٍ غذائي يتسّم بالتوازن؛ وهذا يتمثل في: اكتساب الأم الوزن المناسب للحمل، التمتّع بالنشاط البدني المنتظم مع تناول المكمّلات الغذائية المناسبة، مع الاهتمام بالأطعمة التي تساعد على نمو قلب وعظام الجنين، وتجنّب بعض العادات التي تؤثر على الجنين. معنا الدكتورة نهى ياسين خبيرة التغذية للتوضيح

قواعد التغذية المثالية للحامل

طعام الحامل يؤثر على صحة الجنين

خلال الحمل، ربما تكون لديك رغبة شديدة في الإكثار من الأملاح والسكريات... لكن تذكري أن كل شيء تأكلينه خلال الحمل يؤثر على طفلك النامي في أحشائك

أنت المصدر الوحيد لتغذية طفلك، وكل مادة غذائية يحتاج إليها طفلك يجب أن تأكليها؛ حتى تضمني حصول طفلك عليها

عند اختيارك للنظام الغذائي، يجب إدراك أهمية إدراج أطعمة هامة لنمو قلب وعظام الجنين ووضعها ضمن القائمة

غذاء الحامل ..أطعمة متنوعة واختيارات متوازنة

مع استمرار تناول الأطعمة الصحية المناسبة لما بعد فترة الحمل؛ لضمان حصول الطفل على فترة رضاعة مثاليّة أيضاً

تزداد الحاجات الغذائية أثناء الحمل، والإمداد المناسب من المواد الغذائية مهم لدعم انقسام الخلايا السريع ونمو الأنسجة، تذكري أن الطعام السليم أثناء الحمل هو امتداد للممارسات الغذائية السليمة المعتادة

ويجب أن يتكون الطعام من أطعمة متنوعة واختيارات متوازنة، استرخي واستمتعي بأطعمتك المفضلة مع الانتباه للمتطلبات العامة

أطعمة لنمو أنسجة قلب الجنين

مواد غذائية..لتكوين أنسجة قلب الجنين

القلب يبدأ تكوينه في الثلث الأول من الحمل، لذا تنصح الحامل في هذه الفترة بتناول الكثير من المواد الغذائية الأساسية لتكوين أنسجة قلب الطفل، مع تجنب بعض الأغذية التي من شأنها إعاقة نمو قلبه

تنصح المرأة الحامل بإتباع نظام غذائي متوازن غني بالحبوب الكاملة والخضراوات الورقية والبروتينات الخالية من الدهون

الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والمواد المغذية، مثل الكالسيوم والفسفور والنحاس، فهذه العناصر مهمة لتكوين قلب الجنين في هذه المرحلة

كما تُنصَح الحامل بتناول منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والفسفور، وتناول الكاجو والفاصوليا، والكبد ألبقري الغني بالنحاس

يُنصح الحامل بتناول منتجات الألبان

وعلى الحامل تجنب بعض الأطعمة التي قد تعيق تطوير قلب الجنين أثناء الحمل

مثل الكافيين والصوديوم الزائد في الطعام وكمية الكولسترول الزائدة

وخير نصيحة هي: تقليل الدهون غير الصحية بالطعام

فيتامين «د» وتأثيره على عظام الجنين

فيتامين «د» من أهم العناصر الفعالة التي تُساعد على نمو عظام الجنين بشكلٍ صحي، وهناك ارتباط بين مرض الكساح وبين نقص فيتامين «د» في الجسم

ويُصنع فيتامين «د» في الجسم طبيعياً من خلال تعرض الجلد إلى أشعة الشمس، لكن في فترة الشتاء، لا يتعرض الجلد إلى كميّة كافية مما يجعل الحامل بحاجة إلى الإكثار من تناول بعض الأطعمة التي تغطّي حاجتها

تنصح المرأة الحامل بتناول منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم، الذي لا غنى عنه أثناء الحمل؛ حيث إنه مهم لنمو عظام الجنين

نقص الكالسيوم في غذاء الحامل يسبب مشاكل بعظام جنينها، وبخاصة إذا كانت صغيرة السن...عكس حالة السن المناسب

الأسماك لنمو العظام بشكل قوي وسميك

حيث يقوم الجنين بأخذ احتياجاته من الكالسيوم من مخزون جسم الحامل... أمه، مما قد يسبب لها مشاكل بأسنانها وعظامها في المستقبل

ومن أهم هذه الأطعمة الأسماك الزيتيّة والبيض وبعض الأطعمة الخاصة المدعومة بفيتامين «د» مثل حبوب الإفطار، أو تناول المكمّلات الغذائيّة التي تحتوي على فيتامين د

الكالسيوم يُعد الكالسيوم من أهم العناصر الغذائيّة التي تضمن النموّ الصحي للجنين بأجهزته المختلفة، وهو من العناصر الضروريّة لنمو العظام بشكلٍ قوي وسميك مع المحافظة عليها

وكذلك الكرنب، اللفت بأنواعه، الخردل الأخضر، المشروبات المحصّنة بالكالسيوم وغيرها، وعلى الأم الحامل التأكد من تناول كمية مناسبة من حصص الكالسيوم كل يوم

والتي يتراوح عددها ما بين ثلاثٍ إلى أربع حصص، وتناولها في أوقاتٍ مختلفة لضمان استخدامها بشكلٍ أفضل

أهمية البروتين

ينصح بتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين أثناء الحمل، يُعرف على أنّه مادة البناء... يساعد على بناء الكثير من الأعضاء المهمة عند تكوين الجنين مثل القلب والدماغ

وهو يتوافر في الكثير من الأصناف المتناولة من قِبَلِ الحامل مثل، اللحوم والدواجن، أنواع الفاصوليا، البازلاء والتونة والبيض والأسماك، والخضار الورقية وغيرها

توصيات حصص البروتينات للمرأة الحامل

0تتناول السيدة الحامل 70 جراماً من البروتينات يومياً، وهذا يزيد بمقدار 25 جراماً تقريباً عن الذي تتناوله غير الحامل يومياً

ماذا عن الكافيين؟

الكافيين أثناء الحمل هو موضع خلاف، ترجح بعض الدراسات أن شرب كميات كبيرة من الكافيين (الموجود في الشاي، القهوة، المشروبات الغازية والشوكولاته) ربما يسبب مشكلات مثل: الإجهاض، موت الجنين، تأخر نمو الجنين وظهور مشكلات سلوكية

والآن عزيزتي الحامل، هل لديك تساؤلات حول تغذية الحامل والأطعمة التي تساعد على نمو قلب وعظام الجنين؟ اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365



