حقيقة حمل المرأة بعد سن الخمسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - يعد سن الخصوبة بالنسبة للمرأة هو ما بين العشرين والخامسة والثلاثين، وما بين ذلك أقل واكثر بقليل، ولكن تجاوز سن الخمسين والتفكير بحدوث الحمل، وإحتمالية حدوثه فذلك يكون من الخطوات الخطرة على حياة المرأة وجنينها، وحيث يشير الدكتور عثمان أبو ربيعات، إستشاري النساء والولادة إلى مخاطر واحتمالات الحمل في الخمسين كالآتي.

هل يمكن أن يحدث الحمل في الخمسين من عمر المرأة؟

قد يحدث الحمل في الخمسين ويكون خطراً

يمكن أن يحدث الحمل في الخمسين من عمر المرأة في حا لكان هناك دورة شهرية.

ليست الدورة الشهرية تعني حدوث التبويض دائماُ، ولكن ذلك لا يمنع حدوث التبويض وحدوث الحمل.

يجب على المرأة أن تكون مستعدة لحدوث الحمل مهما تقدم بها العمر طالما لم تكن تستخدم أي موانع حمل آمنة، ولديها دورة شهرية حتى لو كانت متقطعة.

حدوث الطمث يكون متقطعاً، وكذلك الهرمونات تكون منتظمة، ويختلف سن اليأس من امرأة لأخرى.

تخضع النساء لعامل الوراثة في حال حدوث سن اليأس، ولذلك على النساء اللواتي أنجبت أمهاتهن في سن متأخرة أن يتوقعن حدوث ذلك لهن.

ترتفع نسبة الاجهاض في حال تقدم عمر الزوجين، وخاصة الزوجة.

ما هي مخاطر الحمل في الخمسين؟

يعاني الزوج من شيخوخة الحيوانات المنوية

تتعرض المرأة لخطر حدوث تسمم الحمل.

تزداد نسبة ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون في حال تقدم عمر الزوجين.

تتعرض المرأة لخطر الاجهاض وتعرض حياتها للخطر.

في حال الاجهاض قد تتعرض المرأة لخطر استئصال الرحم وما يتبعه من خطر على صحتها عند الجراحة، مع احتمال اصابتها بمرض السكر أو أي مرض مزمن.

تتعرض الحامل للتعب والارهاق في هذه السن.

يعاني الرجل من شيخوخة حيواناته المنوية، مما يرفع نسبة ولادة الأطفال المشوهين وذوي الاعاقات بنسبة كبيرة.

كيف تتجنبي حدوث الحمل في هذه السن؟

يجب التوافق مع الزوج لعدم حدوث الحمل في الخمسين

على المرأة أن تتفق مع زوجها حول عدد الأطفال الذين ينويان أن ينجباهما على مدى سنوات الخصوبة بالنسبة لهما، وفي خلال فترة الزواج.

كما يجب أن يتفقا على السنوات التي يجب أن تكون بين كل طفل وآخر.

على الأم التي تحمل في سن متأخرة أن تخضع للرقابة الطبية منذ اليوم الأول من الحمل في حال حدث ذلك بعد الخامسة والثلاثين.

كما يجب أن تستخدم وسئلة منع حمل ناجعة وآمنة، ومناسبة لعمرها ووضعها الصحي.

يفضل أن تخضع المرأة لعملية ربط قناتي فالوب أو تعقيم في حال مرت بظروف ولادة خطرة سابقة، أو تعاني من أمراض مزمنة.

والآن عزيزتي في حال كان لديك أسئلة حول حقيقة الحمل في الخمسين، أتركيها لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.