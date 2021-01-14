في يوم الطفل الخليجي.. 40 مركزاً وخدمة ترفيهية بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - تزامناً مع يوم الطفل الخليجي، الذي يوافق ١٥ يناير من كل عام، جمعت لكم «الخليج 365» أكثر من ٤٠ مكاناً مميزاً في الرياض، العاصمة السعودية، للترفيه عن الأطفال، والإسهام في صقل مهاراتهم، وتقديم أجود الخدمات لهم حتى تختاروا الأنسب من بينها، بما يلبي اهتمامات أطفالكم، ولكي يعيشوا أجواءً لا تنسى.

وقت اللياقة جونيور

ممارسة التسلق



مركز رياضي متكامل للأطفال من عمر ستة أعوام حتى ١٥ عاماً، ومجهز بمعدات وأنشطة وتدريبات جماعية مستمرة للترويح عن الأطفال.

نادي المناهل الرياضي

خصَّص نادي المناهل دروساً آمنة للسباحة، ولعبة التنس؛ إضافة إلى دورات التايكوندو الكوري.

ركن التعلم

ركن التعلم



يقدم برامج مخصصة للأطفال من عمر ثلاثة أعوام إلى ١٢ عاماً، والمخيمات الصيفية التي تتضمن أنشطةً متنوعة، وأخرى إثرائية تعليمية.

سباركيز

مدينة ألعاب تتميز بأجواء الإثارة والمغامرة، وتنشر المتعة والترفيه، تتضمن ألعاب الركوب، والفيديو، وتنمية المهارات، وتضم منطقة لعب مطاطية.

تشكي تشيز

حفلات تشيكي تشيز



سلسلة من المراكز الترفيهية المغلقة، قادمة من أمريكا لترفيه الأطفال عبر ألعاب مختلفة، منها ألعاب الفيديو والحركة، والألعاب المخصصة لصغار العمر.

كيدز دوم «مينوبوليس»

مدينة الاكتشاف والتعلم، وحل المشكلات، والتثقيف المالي، والتنمية البدنية والمعرفية واللغوية والاجتماعية والعاطفية، من عمر عامين إلى ١٤ عاماً.

سفوري لاند

يتضمن عدداً كبيراً من الألعاب الترفيهية للكبار والصغار؛ مما يوفر للأطفال تجربة ترفيهية مثالية لا تنسى.

فابي لاند

فابي لاند





يعدُّ من أحدث العلامات التجارية الترفيهية والأكثر إثارةً، تتوفر في المركز أنشطة مختلفة، وألعاب رائعة.

قرية الألعاب

قرية الألعاب





مركز ترفيه داخلي عائلي، يوجد فيه عدد من الألعاب المختلفة، وأنشطة تعليمية ترفيهية للمدارس، ومنطقة للطعام والحفلات وتصفيف الشعر.

أوز لاونج

يجمع بين الألعاب، والتسوق، والتذوق، مع توفر أنظمة محاكاة الواقع، ومنارة بلايستيشن المضيئة لاستضافة البطولات والتحديات.

روما لاند

عبارة عن منطقة ألعاب داخلية، تتضمن عدداً من الألعاب المبهرة للعائلة.

عالم جمولي

إطعام الحيوانات



يتمتع عالم جمولي بطابع تربوي تعليمي، للأطفال من عمر أربعة أعوام إلى ١٢ عاماً، يحاكي تجارب مصممة لممارسة عدد من المهن الحرفية، كذلك يقدم المركز عروضاً مسرحية ممتعة.

ماجيك بلانت ويلا بولينج

يتمتع فيه الأطفال بتجربة مشوقة ومثيرة في صالات مغلقة؛ إضافة إلى ألعاب الفيديو الحديثة، والسوفت بلاي.

مدينة الثلج

اللعب بالثلج





أقيمت بتقنيات جديدة، وتتوفر فيها أنشطة مختلفة بتصاميم أنيقة، مثل: أكواخ الثلج التي يتمتع فيها الأطفال بألعاب رائعة بدرجة حرارة 3 تحت الصفر، وزلاجات الثلج، ومسارات السلالم.

ميني باونس سكواد

تقدم حصصاً تدريبية للأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام؛ إضافة إلى تدريبات منظمة للقفز والحركة برفقة مدربين متخصصين لسلامة الأطفال.

ووتر سبلاش

حديقة مائية مفتوحة في الهواء الطلق، ومناطق خضراء، يستمتع فيها الصغار والعائلة بالألعاب المائية.

حديقة الحيوان

جولات حديقة الحيوان



وسط الأشجار والزهور والمسطحات الخضراء، تمَّ تخصيص مجموعة من الألعاب للأطفال، مع الاستمتاع بالتنزه بين الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

متنزه الملك عبدالله

تخصِّص الحديقة منطقةً لألعاب الأطفال، ومناطق مظللة لجلوس العائلات، وحديقةً استكشافية.

كافيه سيراميك

يتعلمون الطهي



يُعدُّ مكاناً مثالياً للأطفال؛ حيث يمكنهم قضاء أروع الأوقات في الأستوديو الخاص بهم، تحت إشراف فريق من الخبراء.

جول

تهدف إلى خلق فرص ممتعة وتنافسية للاستمتاع بلعبة كرة القدم للأطفال ما بين خمسة أعوام و15 عاماً؛ خاصةً للمهووسين بكرة القدم.

مهمة الهروب

لعبة ممتعة وتفاعلية، تجسِّد مفهوماً جديداً للترفيه، تعدُّ الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتضم غرفاً متنوعة، وفي كل غرفة هناك لعبة للهروب خلال ساعة واحدة.

لي بتيت صوفا

ممارسة أنشطة مختلفة





أول مركز سبا للأطفال، يقدم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها للفتيات، ويوفر خدمات مختلفة.

فرستمينت

من أكبر ملاعب البينتبول في الشرق الأوسط، وألعاب العالم الافتراضي؛ ليعرف الأطفال قوة تسديداتهم، وقدرات التصويب لديهم.

ثقف لتنمية المواهب

العزف على البيانو





مشروع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لتنمية المواهب المختلفة، يقدم المعهد دورات تدريبية في الرسم والعزف للأطفال.

أوبا

ينظِّم دورات تعليمية ترفيهية وثقافية بشكل مستمر للتعلم باللعب، ويستضيف برامج متعددة، مثل: مخيم فكرك، وتجربة عالم البحار.

قلوبال آرت

قلوبال آرت



يقدم سلسلة من المشروعات الفنية لتعليم مهارات الرسم، والتلوين الإبداعي، والفنون التشكيلية؛ لتنمية مواهب الأطفال الفنية، وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

تضم المكتبة «نادي كتاب الطفل» الذي يوفر كتباً تناسب الأطفال، كما تقدم العديد من الملتقيات والأنشطة الثقافية من عمر خمسة أعوام إلى ١٥ عاماً.

مركز الأيدي الصغيرة

يستقبل الأطفال في بيئة تعليمية ترفيهية وثقافية، ويقدم برامج متنوعة، تساعد الطفل على الابتكار والإبداع والارتقاء بقدراته ومهاراته العلمية.

القرية الصغيرة

القرية الصغيرة



يختص باستقبال الأطفال حتى سن ستة أعوام، ويوفر لهم أنشطة تعليمية هادفة، عبر كوادر سعودية مؤهلة.

مصنع القادة

تجارب الأطفال



شركة تعليمية لتأهيل الأطفال والشباب؛ بدءاً من عمر ثلاثة أعوام فما فوق؛ حيث تقوم بتمكينهم في الفنون المختلفة؛ إضافة إلى الابتكار والتجارب العلمية.

مؤسسة مسك الخيرية

تقدم المؤسسة برامج ودورات بشكل مستمر، منها دورات البرمجة وصناعة الروبوتات، وتقنية الذكاء الاصطناعي، والفنون.

سينما كيدز

أول تجربة سينمائية في المنطقة للأطفال عبر صالات خاصة ذات ألوان زاهية، ومقاعد مريحة، وعرض أفلام مناسبة للطفل.

متنزه البعيجان

القفز في باونس



يوفر تجربة اللعب في الهواء الطلق بألعاب الحركة؛ إضافة إلى المسرح الذي يستضيف المشاهير المفضلين لدى الأطفال، والفعاليات الاستعراضية.

مؤسسة براعم الأجيال

تقدم برامج متنوعة للأطفال من عمر تسعة أعوام إلى ١٣ عاماً، تساعد في بناء شخصية الطفل، وتسهم في تعزيز قيمه ومهاراته.

موهبة

برنامج وطني لاكتشاف الطلاب الموهوبين، عبر برامج أكاديمية وبحثية ومهارية عالمية، كما يساعد في الحصول على براءات الاختراع وتطوير الأفكار.

سكاي زون

أولى حدائق الترامبولين في السعودية، يكمن جمالها في القفز عالياً في منطقة آمنة ومغلقة؛ إضافة إلى المنحدرات، وملعب كرة السلة، وتستضيف الأطفال من عمر أربعة أعوام فما فوق.

نادي فروسية فوياج

يدرِّب الأطفال من مختلف الأعمار على الرماية وركوب الخيل، مع استخراج بطاقات معتمدة من الاتحاد السعودي للفروسية.

زيرو ليتنسي

عوالم افتراضية، تدمج الرقمي بالواقعي لتعيش المغامرة، مع محاربة الزومبي، وهناك غرف للاحتفالات.

دومي دو

دومي دو



يستقبل الرضع والأطفال واليافعين والشباب مع عائلاتهم، وكل فئةٍ صُمِّمت لها منطقة تناسبها لتلبية احتياجاتها، وتنمية مهاراتها.

مركز أفاتار

يتخصَّص بالألعاب الحركية للأطفال بين عمر عام واحد وعشرة أعوام؛ لتفريغ الطاقات الحركية لديهم.

وودي بارك

وودي بارك



محمية طيور وحيوانات أليفة؛ إضافة إلى ممارسة الأعمال اليدوية، والطهي، والرسم، والألعاب المائية الخارجية، مع وجود سينما للأطفال، وقاعة احتفالات.

مركز لامبي

يستقبل الأطفال من عمر ثلاثة إلى عشرة أعوام؛ حيث يوفر لهم برامج الاكتشاف، والتعلم، والتجربة والمغامرة والمرح، عبر شاشات تفاعلية لرفع مستوى الإبداع لديهم.

ألوان الحركة

منصة لأنشطة متنوعة وملهمة ومبتكرة، تجعل الطفل يصنع ويلعب ويتعلم في آنٍ واحد، وتشجع على المرح والتعلم بالأنشطة الحيوية والمهارية.

سواعد لجيل واعد

لتعزيز القيم والمهارات لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية بشكل خاص، مع إقامة مسابقات حماسية لإشعال أجواء التحدي بينهم، وأنشطة تقوية الذاكرة، مع تقديم برامج نوعية، وملتقيات تربوية وتوعوية.

مركز غيث للطفولة

ينظِّم المركز برامج وفعاليات ترفيهية، وساعاتٍ تدريبية لاكتساب وتطوير المهارات، وأنشطةً لتعزيز القيم والأخلاق، ومسابقاتٍ ثقافية.

واحة المرح

مدينة ألعاب مغلقة، تضم الألعاب الخطرة، وألعاب الرماية، والألعاب الإلكترونية؛ إضافة إلى عروض المهرجين والبالونات.

مركز موسوعة الطفولة لضيافة الأطفال



حضانة عصرية ترفيهية وتعليمية وتربوية، يلعب فيها الأطفال ويتعلمون ويكشفون عن شخصياتهم بالحركة والأصوات، والقراءة والرسم.

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