شكرا لقرائتكم خبر عن يعاد تعقيمها بشاحن كهربائي.. ابتكار كمامة «ذكية» مزودة بمكبر صوت وإضاءة وفلتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكرت شركة تصنيع ألعاب كمامة ذكية قابلة لإعادة الاستخدام، وتتميز بخصائص كمامة طبية مرشحة للهواء، وجهاز ميكروفون مدمج، ومكبر صوت.

وتعالح الكمامة الجديدة المبتكرة والتي تسمى«Project Hazel» المشكلات البيئية الناجمة عن الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، مع تعزيز ميزات غطاء الحماية الشخصية متعدد الاستخدامات، وفقاً للشركة المصنعة «Razer»، حسبما أفادت شبكة سي ان ان الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس.

كما يقوم صندوق الشحن اللاسلكي بتعقيم الكمامة باستخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية.

وقال التقرير إن كمامتها تستخدم مرشح الجسيمات الموجود بكمامة «N95» الطبي، بفلاتر قابلة للفصل وإعادة الشحن، بالإضافة إلى منظمات تدفق الهواء، كما يمكن إعادة شحن مرشحات الهواء وتعقيمها من خلال وضعها داخل صندوق الشحن اللاسلكي، والذي يتميز بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

ولفت التقرير إلى أن الكمامة مقاومة للماء والخدش ومصنوعة من مواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من تأثيرها على البيئة بشكل أكبر.

في حين يسمح تصميمها الشفاف للأشخاص برؤية من يرتديها، وكما تنشط الأضواء الموجودة داخل الكمامة تلقائياً في الظلام، بينما يعمل الميكروفون ومكبر الصوت على تحسين جودة الكلام المكتوم.

ويمكن لمرتدي الكمامة حسب التقرير، تخصيص شكلها من خلال تنشيط منطقتين للإضاءة مع اختيار 16.8 مليون لون، ومجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة الديناميكية.

ونقل التقرير عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Razer»، مين ليانغ تان قوله: «يهدف مفهوم الكمامة الذكية Project Hazel إلى أن تكون عملية ومريحة ومفيدة للتفاعل مع العالم، مع الحفاظ على شكل جمالي من الناحية اجتماعية».

وأشار متحدث باسم الشركة، إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لإطلاق الكمامة مرجعا السبب إلى أنها لاتزال قيد التعديل.