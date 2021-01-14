شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ أكبر حملات التطعيم ضد كورونا فى العالم بتلقيح 300 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهند لواحدة من أكبر حملات التطعيم الجماعية فى العالم ابتداء من يوم السبت المقبل، حيث تخطط الهند لتلقيح نحو 300 مليون شخص، أو أكثر من 20% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ضد فيروس كورونا فى المرحلة الأولى من التطعيمات، وبدأت شركات الطيران الهندية فى تسليم الجرعات الأولى من اللقاحات إلى دلهى ومدن رئيسية أخرى بما فى ذلك كولكاتا وأحمد أباد ومركز بنجالورو للتكنولوجيا.

وبحسب موقع "CNBC" ستعطى الأولوية فى اللقاحات للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين فى الخطوط الأمامية ما يقدر بنحو 30 مليون شخص، وسيتبع ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وغيرهم من الأفراد الأصغر سنًا المعرضين لمخاطر عالية.

كما طورت الهند أيضًا بوابة رقمية تسمى نظام إدارة توصيل اللقاحات Co-WIN، ستوفر معلومات فى الوقت الفعلى حول "مخزون اللقاح ودرجة حرارة تخزينها والتتبع الفردى للمستفيدين"، وفقًا لوزارة الصحة الهندية.

وكتب أخيل بيري، محلل جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، في تقرير هذا الأسبوع: "إن خبرة الهند في تصنيع اللقاحات وخبرتها في حملات التحصين الشاملة قد أعدتها جيدًا للتطعيمات" للمرحلة الأولى.

وأضاف: "الهند لديها تاريخ طويل في حملات التحصين، بما في ذلك برنامج التحصين العالمي الذي يلقح 55 مليونًا سنويًا، وستعتمد على هذه الخبرة لتوزيع لقاحات فيروس كورونا".

الموافقة الطارئة للقاحات بالهند

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية في الهند على تقييد استخدام لقاحين من لقاح فيروس كورونا فى حالات الطوارئ، وكلاهما يتم تسليمهما إلى مختلف مراكز التطعيم قبل يوم السبت.

أحدها لقاح طورته شركة AstraZeneca البريطانية السويدية وجامعة أكسفورد، والذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة معهد سيروم الهند (SII) والمعروف محليًا باسم Covishield.

ولقاح آخر يسمى Covaxin ، تم تطويره محليًا بواسطة شركة Bharat Biotech الهندية بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة تم منحه إذن استخدام الطوارئ مع استمرار التجارب السريرية.

وبحسب ما ورد انتقد البعض الموافقة على Covaxin لأن المنظم أعطى الضوء الأخضر بعد وقت قصير من طلب Bharat Biotech لمزيد من التحليل.

وقال وزير الصحة الهندي يوم الثلاثاء إن الحكومة الهندية وقعت اتفاقيات شراء 11 مليون جرعة من Covishield بسعر 200 روبية هندية (2.74 دولار) للجرعة و 5.5 مليون جرعة من Covaxin بمتوسط ​​تكلفة 206 روبية لكل جرعة ، والتي من المرجح أن تكون أرخص. مما سيكلفونه في السوق الخاص.

ويخضع العديد من المرشحين الآخرين، بما فى ذلك اللقاح الثانى المطور محليًا بواسطة Zydus Cadila ، لتجارب سريرية.

المخاطر المحتملة

يوجد فى الهند حاليًا أكثر من 10.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وهى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 151000 شخص من كورونا في الهند، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز لكن الأرقام اليومية المبلغ عنها تظهر أن عدد حالات الإصابة النشطة آخذ في الانخفاض.

والهند أكبر دولة في جنوب آسيا وهي أيضًا أكبر منتج للقاحات في العالم ويقال إنها تنتج نحو 60% من جميع اللقاحات المباعة على مستوى العالم.

على هذا النحو من المتوقع أن يلعب إنتاج الهند لقاحات كورونا دورًا رئيسيًا في حملات التحصين العالمية ضد المرض.

وقال بيري من مجموعة أوراسيا إنه على الرغم من تفاؤل الحكومة، هناك خطران مهمان قد يؤديان إلى إبطاء بدء حملة التطعيم.

وأوضح "أولاً ستكون قدرة إنتاج اللقاح محدودة حتى فى أفضل السيناريوهات"، مضيفًا أنه إذا لم يتمكن صانعو اللقاح المحليون من إنتاج 600 مليون جرعة مطلوبة لتلقيح 300 مليون شخص في البداية ، فإن "الجدول الزمني للتحصين في الهند - و قد يتأخر تصدير اللقاحات إلى بلدان أخرى بشكل كبير".

وقال بيري إن الخطر الثاني يتمثل في أن حملة اللقاحات في الهند ستعتمد بشكل كبير على حكومات الولايات "التي تختلف قدراتها وخبراتها على نطاق واسع". "ستكون هناك حاجة إلى تنسيق فعال بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات".