شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الروسية: لقاح إيبفاك الروسى المضاد لكورونا لا ينتج عنه مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تلقى 2099 متطوعا في روسيا الجرعة الثانية من لقاح إيبفاك الروسي، في ضوء إجراء التجارب السريرية التي انطلقت للتأكد من مدى فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا، طبقا لما ورد في وكالة تاس الروسية.

وأكدت الصحة الروسية، أن جميع المتطوعين في تجارب اللقاح الروسى الثانى، لم يتعرضوا إلى أية مضاعفات جانبية جراء تلقى الجرعة الثانية، فلم تسجل البوابة الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في روسيا أية ردود أفعال سلبية من قبل اللقاح الذى تم تطويره من قبل مركز أبحاث Vector State .

وأعلنت البوابة الرسيمة الروسية لمكافحة كورونا، عن دخول اللقاح الروسى في مرحلة التداول المدنى بإجمالي يصل إلى 45130 جرعة، حيث يتم حقن اللقاح في العضل على مرحلتين بفاصل يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وذكرت الصحة الروسية أيضا أن تم الاستعانة بعدد من المتطوعين من كبار السن التي تتجاوز أعمارهم عن 60 عاما، في إطار تجارب متعددة المراكز بعد التسجيل بمشاركة 3000 متطوع .

ياتى ذلك بعد أن حصل مركز أبحاث Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية التابع للخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، على تصريح من وزارة الرعاية الصحية لإجراء تجارب إكلينيكية للقاح على المتطوعين، الذى تم الانتهاء منه في 30 سبتمبر الماضى.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاح الذي طوره مركز أبحاث Vector State حصل على شهادة التسجيل في 16 نوفمبر الماضى، بعد أن أصدرت وزارة الرعاية الصحية تصريحًا لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح على 150 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا .