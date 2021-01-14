لليوم الثالث.. إصابات كورونا اليومية تفوق 9 آلاف في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي، وذلك رغم فرض إغلاق عام ثالث.

وسجلت الوزارة 9388 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق، بعد أن كانت سجلت حصيلة قياسية للإصابات الإثنين الماضي بلغت 9700 حالة.



ورجح منسق شؤون مكافحة كورونا في إسرئيل نحمان آش أن يتم تمديد الإغلاق الذي بدأ قبل أسبوع، وكان مقررا له أن يستمر أسبوعين فقط، لأسبوع ثالث.

وتلقى نحو مليوني إسرائيلي حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا منذ إطلاق حملة للتلقيح ضد الفيروس في إسرائيل في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتأمل إسرائيل أن تؤدي حملة التلقيح السريعة، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الحالية، إلى تراجع عدد الحالات.

ووفقا لموقع "آور وورلد إن داتا" البحثي، فإن إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح من بين كل 100 فرد من السكان.