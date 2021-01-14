ارتفاع إصابات سلالة كورونا الجديدة في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 25.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن "الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج".



وأضاف أن "سلوك الفيروس لدى المصابين لا يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة"، داعيا إلى "ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن بلغ 310968، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 4091.