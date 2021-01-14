شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 14 طفرة لسلالة كورونا الجديدة وندرس فعالية اللقاحات ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن عدم فعالية اللقاحات ضد سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة لم يتم تأكيدها حتى الآن، مؤكده أن المنظمة تسعى إلى دراسة مدى فاعلية اللقاحات المعتمدة من السلالة البريطانية المتحورة، طبقا لتقرير ورد في وكالة تاس الروسية.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، أن بريطانيا اكدت أن السلالة الجديدة أكثر عدوى من النسخة القديمة للفيروس، إلا أن التقارير الرسمية لم تثبت بعد مدى خطورة السلالة المتحورة عن النسخ الأخرى، مشيرة إلى وجود 14 طفرة قد يؤثر بعضها على درجة عدوى الفيروس، والتي تتعلق بقدرته على الانتقال من مريض إلى شخص سليم، أو من شدة المرض.

وكان مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أكد أن العلماء البريطانيين حددوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مسئولة عن معدلات الإصابة المرتفعة في جنوب شرق إنجلترا، موضحا أن هذه السلالة الفيروسية المكتشفة حديثًا كانت تنتشر أسرع من أي سلالة معروفة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصريحات سابقة، أن السلالة الجديدة قد تكون معدية بنسبة 70٪، مقارنة بالسلالة القديمة من الفيروس التاجى.

وكانت انتشرت السلالة البريطانية الجديدة في 41 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم، ابرزها الولايات المتحدة الامريكية وأخرها دولة الفلبين بعد أن سجلت إصابات جديدة بها، بالإضافة إلى اكتشاف طفرة للفيروس جديد أيضا في جنوب إفريقيا.