شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تبدأ تطعيم كبار السن فوق الـ 65 سنة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ولاية كاليفورنيا في تطعيم كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر بلقاح كورونا، وقال بيان صادر عن وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا إنه يهدف إلى إدارة مليون جرعة إضافية بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع جريدة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

وأعطت كاليفورنيا حوالي 890 ألف جرعة من 3.43 مليون جرعة من اللقاح حتى أمس الأربعاء، حسبما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

و أقامت الولاية مواقع تحصين جماعية في الملاعب الرياضية وأرض المعارض لتسريع التوزيع بالإضافة إلى ذلك ، تم إضافة 36000 طبيب أسنان إلى مجموعة الموظفين المسموح لهم بإعطاء اللقاحات، بحسب بيان صحفي.

وقال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، في مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم الأربعاء "إننا نزيد بشكل كبير جهودنا لإعطاء هذه اللقاحات وإخراجها من المجمدات ووضعها في أذرع الناس".

وأضاف "أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها هو زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح وهذا ما نفعله اليوم ، حيث نعلن أن كل شخص يبلغ من العمر 65 عامًا وأكثر - حوالي 6.6 مليون من سكان كاليفورنيا - نحن الآن ندخل في المستوى لإتاحة اللقاحات ".

لا يزال حوالي 90 ٪ من سكان كاليفورنيا يخضعون لنظام البقاء في المنزل الإقليمي، والذي دخل حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر الماضي.

وقال البيان إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مجال الرعاية طويلة الأجل لا يزالون يمثلون الأولوية القصوى لتلقي اللقاح ، لكن الطلب على اللقاح يفوق العرض.

قال الدكتور توماس أراجون، مدير إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا: "مع ازدحام مستشفياتنا ووحدات العناية المركزة لدينا ، نحتاج إلى التركيز على تطعيم سكان كاليفورنيا المعرضين لخطر دخول المستشفى للتخفيف من الضغط الواقع على مرافق الرعاية الصحية لدينا".

وأضاف "إن إعطاء الأولوية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر سيقلل من دخول المستشفى وينقذ الأرواح."