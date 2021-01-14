شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: توقعات بوفاة أكثر من 90 ألف أمريكى بسبب كورونا فى الأسابيع الثلاثة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير شبكة "CNN"، أن حالات الوفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا خلال أول أسبوعين من العام الجديد، بلغت أكثر من 38000 أمريكي.ووفقا لتوقعات المجموعة التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC فإنه من المتوقع أن يموت 92000 شخص آخر بسبب الفيروس على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة تقريبًا.

حاليًا، يتم إدخال أكثر من 130300 شخص إلى المستشفى بسبب الفيروس، وفقًا لبيانات من مشروع تتبع COVID.



تقرير CDC عن وفيات الاأمريكن من كورونا

ففي ولاية بنسلفانيا ، قال المسئولون إن عدد حالات العلاج في المستشفيات يقترب من ضعف الذروة التي شهدها الربيع، وقال حاكم ولاية لويزيانا في وقت سابق هذا الأسبوع إن الولاية تشهد "ارتفاعًا هائلاً" في حالات العدوى ودخول المستشفيات.

تتم إضافة مئات الآلاف من الإصابات إلى حصيلة البلاد كل يوم ، حيث تضيف الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها منذ بداية الشهر.

في مقاطعة لوس أنجلوس، أصيب واحد من كل ثلاثة سكان بالفيروس منذ بداية الوباء ، وفقًا للبيانات التي نشرها مسئولو المقاطعة، وقالوا إن حالات تفشي المرض زادت في أماكن العمل وكذلك المدارس وأماكن الرعاية النهارية.

وترديدًا لتحذيرات القادة الآخرين ، أضاف مسئولو لوس أنجلوس أنهم "لم يروا بشكل كامل بعد تأثير انتقال العدوى في الفترة من عيد الميلاد تقريبًا إلى رأس السنة الجديدة".

حتى الآن ، تم توزيع أكثر من 29.3 مليون جرعة لقاح Covid-19 على مستوى البلاد وتلقى أكثر من 10.2 مليون أمريكي جرعتهم الأولى ، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض.