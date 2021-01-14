قواعد انقاص الوزن في ايام برجيم الفيتامين د

بيروت - نادين محمد - يمكن تخسيس الوزن بطرق مختلفة لكن الاختصاصيين ينصحون بالتوصل الى هذه النتيجة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع الحرص على تناول الاطعمة التي تخلو من الدهون والسكريات. كذلك يشير بعض خبراء التغذية الى انه يمكن اتباع حميات خاصة ان يساعد على ذلك ومنها رجيم الفيتامين د الذي يتضمن قواعد انقاص الوزن في ايام قليلة.

قواعد الرجيم

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قبل اتباع قواعد انقاص الوزن برجيم الفيتامين د او رجيم نقص الفيتامين د يجب معرفة العلاقة بين هذا الفيتامين والسمنة. فقد اشارت دراسة حديثة الى انه تم تصنيفه ليس كفيتامين فقط بل كهرمون او انزيم لأنه يتحكم بهرمونات اخرى في الجسم. ووجد الباحثون ان النقص فيه يمكن ان يؤدي الى بطء عملية حرق الدهون ما يسبب تراكمها في مناطق عدة من الجسم. ولهذا ينصحون الاشخاص الذين يرغبون في اتباع برنامج حمية لخسارة الوزن بالحرص على عدم المعاناة من هذا النقص. ويمكن هذا عن طريق التعرض اليومي باعتدال لأشعة الشمس او تناول المتممات. ومن الممكن بعد هذا الاستفادة من رجيم الفيتامين د.



الفطور. كوب من الحليب خفيف الدسم من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة او بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة توست صغيرة مصنوعة من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. عصير حبة برتقال طازج وطبيعي.

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الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المحضر بطريقة صحية ويمكن في هذه الحالة اختيار التونة او السردين اوالسلمون او قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الفطر المشوي، ملعقة طعام من الارز المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. طبق شوربة محضرة من دون دهون او زيوت او مخفوق خضار يحتوي على الكرفس وعصير الليمون والنعناع.

العشاء. قطعة صغيرة من اللحم المشوي المطهو على البخار، طبق من السلط مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، حبة فاكهة موسمية.

ومن المهم التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 الى 15 دقيقة 4 مرات اسبوعياً او تناول المتممات التي تمنع حدوث النقص في الفيتامين د.





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من الممكن المعاناة من النقص في الفيتامين د لأسباب مختلفة ابرزها عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس.

- تطبيق برنامج غذائي نباتي لأن الفيتامين د يتركز غالباً في الاطعمة ذات المصدر الحيواني.

- المعاناة من زيادة الوزن حيث يسبب تراكم الدهون في الانسجة تراجع مستواه في الدم.

اعراض النقص

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من المهم جداً معرفة قواعد انقاص الوزن باتباع حمية الفيتامين د لأن النقص فيه يمكن ان يسبب بعض الاعراض والمشكلات الصحية المزعجة.

- الشعور بالوهن والتعب حتى من دون بذل الجهد البدني.

- الاحساس بألم دائم في العظام والعضلات.

- عدم شفاء الجروح بسهولة.

- تساقط الشعر.

- الشعور بالاكتئاب.



- يمكن ان يؤدي هذا مع مرور الوقت الى زيادة الوزن، المعاناة من السكري، ارتفاع ضغط الدم.

ومن اجل منع ذلك من المهم الحرص على الحصول على الفيتامين د من خلال تناول الاسماك الدهنية مثل السلمون والتونا والماكريل اضافة الى القليل من صفار البيض والتوفو والفطر الطبيعي. كما يوصي الخبراء بتناول كميات معتدلة من لحم البقر، كبد العجل، حبوب الفطور غير المحلاة والتي تحتوي على هذا الفيتامين فضلاً عن بذور الشوفان، حليب اللوز، الزبادي الطبيعي الخفيف، عصير البرتقال. ومن المهم جداً لهذه الغاية اضافة هذه المكونات الى نظام انقاص الوزن باتباع حمية الفيتامين د.

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